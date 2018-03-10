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Son dakika: 'da i araç devrildi! 1 askerimiz oldu

Yayladağı ilçesinde i kamyonun devrilmesi sonucu 1 asker oldu, 2 asker yaralandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.3.2018 00:08 Güncelleme Tarihi: 11.3.2018 00:10
Son dakika: Hatay'da askeri araç devrildi! 1 askerimiz şehit oldu

'ın Yayladağı ilçesinde i kamyonun devrilmesi sonucu 1 asker oldu, 2 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Çalıboğazı Karakolu yakınlarında seyreden bir askeri kamyon, henüz bilinmeyen nedenle şarampole devrildi.

Araçta bulunan ve yaralanan 3 asker, ambulanslarla Yayladağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan asker yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Diğer iki askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Son dakika: Hatay'da askeri araç devrildi! 1 askerimiz şehit oldu
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