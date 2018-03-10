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merkezli terör operasyonunda 24 tutuklama

merkezli 10 ilde terör örgütü /'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 zanlıdan 24'ü tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.3.2018 11:28 Güncelleme Tarihi: 10.3.2018 12:00
Van merkezli terör operasyonunda 24 tutuklama

merkezli 10 ilde bölücü terör örgütü /'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 kişiden 24'ü tutuklandı.

DEV OPERASYON

İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü koordinesinde terör örgütüne yönelik Van, Kocaeli, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Batman ve Diyarbakır'da düzenlenen, "Şehit Jandarma Er Kazım Dayanır" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 33 zanlının işlemleri tamamlandı.

24'Ü TUTUKLANDI

Gürpınar ilçesinde adliyeye sevk edilen zanlılardan 24'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Van merkezli 10 ilde 6 Mart'ta düzenlenen terör operasyonunda, biri kurusıkı olmak üzere iki tabanca, 74 kurusıkı tabanca fişeği, iki fotoğraf makinesi, 26 cep telefonu, 21 sim kart, 68 CD, propaganda içerikli 31 kitap, bilgisayar, 4 taşınabilir bellek, hard disk ve 6 hafıza kartı ele geçirilmişti.

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Van merkezli terör operasyonunda 24 tutuklama
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