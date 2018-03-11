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'nda 18 yaşındaki genç, metruk binada yakılarak öldürüldü

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.3.2018 21:43 Güncelleme Tarihi: 11.3.2018 21:50
Beyoğlu'nda 18 yaşındaki genç, metruk binada yakılarak öldürüldü

'nda, metruk bir binada sandalyeye bağlanarak yakılmış halde lise öğrencisi 18 yaşındaki 'ın cesedi bulundu. Olayla ilgili Köksal'ın babası gözaltına alındı.

SANDALYEYE BAĞLANIP YAKILMIŞ!

İstiklal Mahallesi Dikbayır Sokak üzerinde akşamüzeri bir binada ceset görenler polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, 18 yaşındaki lise öğrencisi Doğukan Köksal'ın sandalyeye bağlı cesediyle karşılaştı. Cesedin yakıldığı da tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılığın incelemesinin ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili Doğukan Köksal'ın adı öğrenilemeyen babası gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Beyoğlu'nda 18 yaşındaki genç, metruk binada yakılarak öldürüldü
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