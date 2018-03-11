Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erdemli-Silifke-Taşucu-Antalya bölünmüş yolu içindeki 7 köprü, 17 tünel ve 2 viyadük ile 5 milyar liranın yani 5 katrilyon liranın üzerinde bütçesi olan dev bir proje, şu anda hayatta. Tamamlanan kısımlarını etap etap hizmete alıyoruz. Tamamı 2021 yılında inşallah hizmete girmiş olacak." dedi.

Erdoğan, Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Mersin 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak, partililere hitap etti.

Konuşmasına tüm Mersinlileri selamlayarak başlayan Erdoğan, kuruluşundan bugüne kadar AK Parti Mersin teşkilatlarında görev yapanlara şükranlarını sundu, ahirete irtihal edenlere de Allah'tan rahmet diledi.

MERSİN'İN TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNE ÇIKACAĞINA İNANIYORUM

Kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Mersin, 16 Nisan halk oylamasında maalesef yüzde 36'lık 'evet' oranıyla beklentilerimizin çok altında kaldı. İnşallah bu kongremiz, Mersin'de yepyeni bir dönemin müjdecisi olacaktır. 2019 yılındaki seçimlerde, Mersin'in Türkiye ortalamasının üzerine çıkacağına yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Partililere, "Siz de inanıyor musunuz? Ona göre çalışacak mıyız?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihiyle, kültürüyle, ekonomisiyle, tarımıyla geniş bir yelpazedeki zengin insan varlığıyla Mersin'i her bakımdan çok daha ileri düzeylere taşımak için el birliğiyle çok çalışmamız gerekiyor." dedi.

MERSİNLİLERDEN SÖZ İSTEDİ

Erdoğan, ana kademeden, kadın ve gençlik kollarından, 2019'a kadar çalmadık kapı, sıkılmadık el, ayak basılmadık yer, kucaklamadık genç bırakmamalarını istedi. "Mersin'i ayağa kaldırmaya hazır mıyız?" diye soran Erdoğan, partililerden aldığı olumlu yanıt üzerine "Maşallah" diye karşılık verdi.

Türkiye'nin 30 büyükşehrinden biri olan Mersin'i, 2019 seçimlerinde, AK Parti'nin başarı sıralamasında ortalamanın üzerinde görmek istediğini dile getiren Erdoğan Mersinlilerden bu konuda söz istedi.

Erdoğan, 15 yıllık sürede diğer illerde olduğu gibi Mersin'i de geliştirmek ve geleceğe hazırlamak için çok büyük yatırımlar yaptıklarını, sadece kamu kuruluşları eliyle, Mersin'e, 27 katrilyon lira tutarında yatırım ulaştırıldığını ifade etti.

MERSİN ŞEHİR HASTANESİ

Eğitimde 4 bin 500'e yakın yeni derslik ve 5 bin 500'ün üzerinde yatak kapasitesine sahip yüksek öğretim yurtlarını kente kazandırdıklarını anımsatan Erdoğan, spor alanında ise 25 bin kişilik stadın da aralarında olduğu 27 tesisle şehri donattıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşısında bulunan tribünde partililerin, kendi portresi, Kubbet-üs Sahra, Zeytin Dalı ve "Dünya beşten büyüktür" ifadesinin bulunduğu koreografi yapmaları üzerine, "Mersin, maşallah. Dünya beşten büyüktür eyvallah. Er veya geç dünyanın beşten büyük olduğunu bugün anlamayanlar anlayacaklar, hiç endişeniz olmasın." dedi.

Sağlık alanındaki yatırımlara da değinen Erdoğan, 13'ü hastane olmak üzere şehir genelinde 35 tesisi hizmete açtıklarını, bunlardan birinin de Türkiye'nin en modern sağlık tesislerinden Mersin Şehir Hastanesi olduğunu kaydetti.

NEREDEN NEREYE

Vatandaşlara şehir hastanesinden memnun olup olmadıklarını soran Erdoğan, "Nereden, nereye. Odalarına girilmezdi, doğru dürüst tuvaletleri yoktu. O hastaneler gitti, işte şimdi bizim bu şehir hastanesi geldi. Bunlarla kalmıyoruz, tüm ilçelerimize yeni sağlık tesisleri kazandırmanın hazırlıkları içindeyiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililerin "İşte ordu, işte komutan" şeklindeki tezahüratları üzerine, "Ne diyor? (Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan). Hiç endişeniz olmasın. İşte bugüne kadar yürüdük, yürüyoruz ve yürüyeceğiz." karşılığını verdi.

Mersin'in 279 kilometre olan bölünmüş yoluna, bir o kadar daha bölünmüş yol eklediklerini ve halen 18 ayrı yol projesinin inşasının sürdüğünü söyleyen Erdoğan, "Erdemli-Silifke-Taşucu-Antalya bölünmüş yolu içindeki 7 köprü, 17 tünel ve 2 viyadük ile 5 milyar liranın yani 5 katrilyon liranın üzerinde bütçesi olan dev bir proje şu anda hayatta. Tamamlanan kısımlarını etap etap hizmete alıyoruz. Tamamı 2021 yılında inşallah hizmete girmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Antalya bölgesi ile Mersin arasında hızlı ve güvenli bir ulaşım sağlayacak projenin, turizm ve ticaret bakımından kente ayrı bir bereket getireceğine inandığını dile getirdi.

Partililerin "Ak gençlik burada, Reis'inin yanında" şeklindeki tezahüratlara üzerine ise Erdoğan, "Ben de sizin yanınızdayım. Ayrılmadık, ayrılamayız, beraber yürüyeceğiz." dedi.

3 BiN 213 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3213'e yükseldiğini belirterek, "Mehmetçiğimiz ilerliyor Afrin'e, inşallah Afrin'e girdik, giriyoruz." dedi.

Erdoğan, Servet Tazegu¨l Spor Salonu'nda düzenlenen, AK Parti Mersin 6. Olagˆan I·l Kongresi'ndeki konuşmasında, şehirdeki mevcut demiryollarının yenileneceğini, hızlı tren hattı yapılacağını söyledi.

Mersin'i, Kuzey'den Ankara ve İstanbul'a, Doğu'dan Adana, Osmaniye, Gaziantep istikametine bağlayacak hızlı tren hattının etap etap inşa edildiğini belirten Erdoğan, bu projenin tamamlanmasıyla Mersin'in önünde yepyeni bir dönemin açılacağına dikkati çekti.

Erdoğan, ayrıca Niğde-Kayseri istikametine giden tren yolunu, elektrik ve sinyalizasyon sistemini yenileyerek, ticari taşımacılıkta önemli bir hat haline dönüştürdüklerini anlattı.

Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın altyapıyla ilgili işlerinin hızla devam ettiğini, üst yapı ihalesinin önümüzdeki haftalarda yapılacağını bildiren Erdoğan, "Bunu seçime kadar yetiştirmenin gayreti içindeyiz. Kısa sürede bu havalimanının Mersin'e ve Adana'ya hizmet vermesi bölgeyi çok daha rahatlatacaktır." diye konuştu.

Erdoğan, Alaköprü Barajı'nın Kıbrıs'a su sağlamanın yanında, 84 bin hektar araziyi de sulayacağını söyledi. Şu ana kadar bunun 12 bin dekarının sulamaya açıldığını belirten Erdoğan, kalanıyla ilgili çalışmaların da sürdüğünü kaydetti.

-"FETÖ DENİLEN HAİNE VE ONUN TAKIMINA TÜRKİYE'Yİ MEZAR ETTİNİZ"

Erdoğan, salondakilerin "Reis bizi Afrin'e götür" sloganları üzerine şunları söyledi:

"Biraz sabır. İhtiyaç olduğu anda önce ben yola çıkacağım, size de çağrıyı yapacağım. 15 Temmuz'da bunu yaptık mı? Sizlere çağrıyı yaptım, meydanlara, dökülün sokaklara dedim. Sizler caddelere, meydanlara döküldünüz, F-16'lar, tanklar, toplar, helikopterler hepsi hikaye. Ve bu FETÖ denilen haine ve onun takımına Türkiye'yi mezar ettiniz. Şu anda da inşallah böyle bir durum olduğu anda önce şahsım yola çıkacak, ondan sonra size de beraber yürüyeceğiz bu yolda dedik, beraber yürüyeceğiz."

Erdoğan, Mersin'e geçen dönemde 6 baraj ve 7 gölet inşa ettiklerini hatırlatarak, 10 baraj ve 8 göletten oluşan bir hedef daha bulunduğunu bildirdi.

Tarsus için özellikle önemli olan Pamukluk Barajı'nı bir sonraki yıl hizmete alacaklarını açıklayan Erdoğan, "Anamur Demirören Barajı'nın ihalesi yapıldı, Erdemli Kargıcak Barajı'nın ihalesi de haziran ayında tamamlanıyor. Amacımız Mersin'in verimli topraklarının tamamını suyla buluşturarak bereketini artırmaktır." dedi.

- "BAY KEMAL DUYMUYOR"

Erdoğan, çiftçilere 15 yılda 1,5 katrilyonluk ödeme yapıldığına değinerek, "Tüm bu hizmetleri Bay Kemal duymuyor, kulağı var ama duymuyor. 'Çiftçileri aç bıraktınız' diyor. Eline, diline dursun. Hesap, rakamlar ortada. Bu topraklar neyle sulanıyor, bu çiftçiye bu paralar nereden ödeniyor? Ah Bay Kemal ah, sen hesap uzmanı olarak kalmışsın o kadar, daha ileri gidememiş. Zaten hastaneleri çökerttin, SSK hastanelerinin senin döneminde ne hale geldiğini rahmetli Savaş Ay çok iyi anlatıyordu. Tüm bu hizmetleri önümüzdeki dönemde geliştirerek, genişleterek, yaygınlaştırarak sürdürmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Mersin'in Birinci Dünya Savaşı'nda işgale uğramış bir şehir olarak özgürlüğün kıymetini çok iyi bildiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"1918 yılının son günlerinde Mersin İskelesi'ne yanaşan düşman filikasının oradaki görevlilerimize uzattığı zarfın içindeki notta, 'şehre asker çıkartılacağı ama idareye karışılmayacağı, işgalin geçici olduğu' yazıyordu. Bakın, çok manidar. Kısa bir süre sonra ilk gelen işgalciler, yerlerini başka işgalcilere bırakarak çekilirken Mersin halkı da istiklal mücadelesi için çoktan örgütlenmeye başlamıştı.

Mersin'in hemen tüm ilçelerinde kurulan Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri vasıtasıyla düşmana yönelik mukavemet hızlandırıldı. 1921 Anlaşması'na kadar şehrin her yerinde çok önemli mücadeleler verildi. 3 Ocak 1922'de bir Türk alayı şehre girdiğinde Mersinliler çoktan işi bitirmişti. Bu vesileyle bir kez daha 97. kurtuluş yıl dönümünüzü tebrik ediyorum."

Erdoğan, dün bu toprakları düşmana dar eden Mersinlilerin, bugün de ülkenin istiklali ve istikbali için yine en ön safta mücadele ettiğini ifade etti.

- "ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3213 OLDU"

Terörle mücadele için sınırların içinde ve dışında görev yapan kahramanlar arasında yer alan Mersinlilerin cesaretini takdirle takip ettiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Anlaşılan o ki Mersin'in anaları, evlatlarını sadece balla değil aynı zamanda vatan, ezan, bayrak sevgisiyle de yoğuruyor. Mersin'in anneleri sadece evlat değil aynı zamanda birer aslan parçası da doğuruyor. Bu vesileyle cennetin ayakları altına serildiği tüm annelere selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Kahraman güvenlik güçlerimizin, Mehmetçiklerimizin, jandarmalarımızın, polislerimizin, güvenlik korucularımızın, Özgür Suriye Ordusu mensubu kardeşlerimizin her biri gösterdikleri cesaretle adeta analarından emdikleri sütü helal ettirmek için yarışıyorlar.

Az önce aldığım rakamı açıklıyorum; şu an itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3213 oldu. Mehmetçiğimiz ilerliyor Afrin'e, inşallah Afrin'e girdik, giriyoruz."

NATO'YA SURİYE ÇAĞRISI



Terörizme karşı samimi olanların şimdi Türkiye'nin yanında yer alması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları vurguladı:

"Gerçekten terörizme karşı samimi davranan kim varsa, Türkiye'nin yanında olmak zorunda. Ey NATO neredesin? Türkiye NATO'nun üyesi değil mi? NATO nerede? Suriye'de NATO üyesi olan ülkeler, aslında güçleri yetse karşımıza çıkacaklar. Afganistan'da, Somali'de çağırdın, geldik. Şimdi ben çağırıyorum Suriye'de. Niye gelmiyorsun? Neden? İsim mi açıklayacağım? Gel. Adil davranın. Sadece kuru kelamlar bizi doyurmuyor. Bunlara inanmıyoruz. Samimi olun, üzerinize düşeni yapın. Lafa gelince insan haklarından mangalda kül bırakmayanlar, Suriye'de gözleri görmez, kulakları duymaz oluyor. Çünkü bunların derdi ağızlarından dökülen kavramlar, değerler değildir. Bunların tek derdi kendi çıkarlarını korumaktır. Bunların tek derdi coğrafyanın petrolüdür, yer altı kaynaklarıdır. Aksini söyleselerdi de en tepede terör örgütünün yanında olan, destekleyen devletler var. Kimsenin şüphesi olmasın, bu felaketten en büyük zararı bu terör örgütüyle al takke ver külahı içinde olanlar görecektir. Biz terörle mücadeleyi ve ikaz görevimizi sonuna kadar yerine getireceğiz."





'ÜMİTLİ OLMAK İÇİN NEDEN ÇOK'



Türkiye'nin her bakımdan ileri gittiğini anlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ümit, Müslümanın kılavuzudur. Ümidimizi kaybettiğimizde Allah muhafaza istikametimizi de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Ümitli olmamız için neden çok. Ülkemiz her bakımdan sürekli ileri gidiyor. Yüzde 11 büyüme geçen yıl dünyada bir numara olduk. İnşallah bu yıl da yüzde 7, 7.5 olacak. İyi gidiyoruz. Şu anda dünyanın ilk sırasındaki en büyük 10 yatırımdan 5-6 tanesi bizim. Kanal İstanbul projesiyle de Asya-Avrupa arasında dev bir kanal kuruyoruz, dünyanın en büyük havalimanını yapıyoruz. Yılda 90 milyon yolcu kapasitesi olan havalimanına sahip oluyoruz. Bu işler, durup dururken olmadı, çalışırken oldu. Milletimizle el ele kol kola yürüyoruz. Mersin'e bu kutlu yürüyüşte en önde olmak yakışır. Rabia'mız çok önemli. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. İnşallah 2023, ilk 10'a girdiğimiz dünyada yıl olacak."

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