Mehmetçiğimiz zafere yürüyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in ardından Antalya'ya geçerek partisinin 6. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Antalya Spor Salonu'nda partililere, salon dışında da vatandaşlara seslenen Erdoğan şu mesajları verdi:

ECDADIMIZLA İFTİHAR EDİYORUZ: Biz 3 kıta, 7 iklimde cenk meydanlarını 'Allah Allah' nidalarıyla inletmiş bir ecdadın torunlarıyız. Biz Kudüs'e, Mekke'ye, Medine'ye hizmetkarlık yapmayı en büyük paye gören, en büyük şeref kabul eden bir milletin mensuplarıyız. Bu karakterimizle de daima iftihar ediyoruz.

MEHMETÇİK AFRİN'E GİRDİ GİRİYOR: Ordumuz zafere yürüyor. Şu anda Mehmetçiğimiz Afrin'e girdi giriyor. Bu zevk için mi, keyif için mi, toprakları işgal etmek için mi? Hayır, hayır, hayır. Sadece ve sadece ülkemize musallat olan bu teröristleri yok etmek için. Sonuna kadar, bunları son nefeslerine kadar kovalayacağız. Biz toprak işgaline gitmiyoruz. Biz teröristleri ülkemize bunlar bela olmasınlar diye kovaladık, kovalıyoruz. Nereye giderlerse gitsinler.

KAÇAN KAÇANA: Ne demiştim hatırlayın, 'İnlerine gireceğiz'. Girdik mi? Girdik. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de, Bestler-Dereler'de girdik. Hepsi nal toplamaya başladılar, kaçan kaçana. Şimdi Suriye'deler, orada da kovalıyoruz.

TARİH BOYUNCA İŞGALCI OLMADIK: Biz işgalci olmadık tarih boyunca, biz sömürgeci olmadık tarih boyunca. Bize yanlış yapanların tarihi sömürgecilikle doludur.

FETÖ SİNSİ BİR YILAN: FETÖ gibi ihanet çetelerini de devreye soksalar, Müslüman mahallesinde salyangoz satma girişimleri hep başarısız olmuştur. Türkleri İslamsızlaştırma projeleri, hamdolsun insanımızın basireti, alimlerimizin gayretiyle her seferinde akamete uğratılmıştır. Er meydanında bileğimizi bükemeyenler, bizi madden ve manen esir alamayanlar, köklerimize saldırmaya devam ediyorlar. 40 yıldır sinsi bir yılan gibi milletimizin boynunda beslenen din, hayır, hizmet, himmet gibi kavramları kullanarak, devletimize ve toplum bünyemize sızan FETÖ bu saldırının en son örneğidir.