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sivillere çok özen gösteriyor’

Giriş Tarihi: 11.3.2018
‘Mehmetçik sivillere çok özen gösteriyor’

Türk sinemasının usta isimlerinden , sunucu Özlem Yıldız ile birlikte Kahramanmaraş'ta bir alışveriş merkezinde 8 Mart dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinlik öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koçyiğit, Afrin'de terör örgütü /'ye yönelik yürütülen operasyona katılan ler için dua ettiğini söyledi. Mehmetçiklere destek vermek için 'da Suriye sınırına gittiğini hatırlatan Koçyiğit, şöyle konuştu: "Şu anda Mehmetçiğimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri çok haklı bir operasyon yapıyor çünkü yıllarca terör mağduru olduk ve hala terörün şiddetle hazırlanıp üzerimize doğru geldiğini fark ettiğimiz için onları durdurma nedeniyle oradayız, işgal nedeniyle orada değiliz, bu çok açık. Özellikle sivillerin kaybolmaması, sivillerin zarar görmemesi için Mehmetçik çok özen gösteriyor. Benim bütün kalbim, bütün analar gibi duam onlarla. 'Onların tırnakları bile kırılmasın' diye dua ediyorum. İnşallah muvaffak olarak dönsünler" Basın toplantısının ardından Hülya Koçyiğit ve Özlem Yıldız, vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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‘Mehmetçik sivillere çok özen gösteriyor’
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