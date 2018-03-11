Ruanda'da kiliseye yıldırım düştü: 16 ölü

Yıldırımın kiliseye isabet etmesi sonucu 16 kişinin öldüğünü, 140 kişinin yaralandığını belirten Habitegeko, yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirtti.
Öte yandan Ruanda devlet televizyonuna konuşan bir yetkili de kilisede yıldırım tehlikesine karşı paratoner bulunmadığını ileri sürdü.
Ülkenin güneyindeki Rusenge kentine de cuma günkü şiddetli yağmur sırasında 18 öğrenciye yıldırım isabet etmiş 1 öğrenci hayatını kaybetmiş, 3 öğrenci de travma geçirmişti.
Ruanda'nın güneyindeki dağlık bölge Nyaruguru'da, yağışlı aylarda sık sık yıldırım düşmesi vakaları yaşanıyor.