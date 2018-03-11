Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Ruanda'da kiliseye yıldırım düştü: 16 ölü

'da kiliseye yıldırım düştü: 16 ölü

'da bir kiliseye yıldırım düşmesi sonucu 16 kişinin öldüğü, 140 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.3.2018 21:01
Ruanda'da kiliseye yıldırım düştü: 16 ölü
Nyaruguru Belediye Başkanı François Habitegeko basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki bir kiliseye pazar ayini sırasında yıldırım düştüğünü söyledi.

Yıldırımın kiliseye isabet etmesi sonucu 16 kişinin öldüğünü, 140 kişinin yaralandığını belirten Habitegeko, yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Öte yandan devlet televizyonuna konuşan bir yetkili de kilisede yıldırım tehlikesine karşı paratoner bulunmadığını ileri sürdü.

Ülkenin güneyindeki Rusenge kentine de cuma günkü şiddetli yağmur sırasında 18 öğrenciye yıldırım isabet etmiş 1 öğrenci hayatını kaybetmiş, 3 öğrenci de travma geçirmişti.

Ruanda'nın güneyindeki dağlık bölge Nyaruguru'da, yağışlı aylarda sık sık yıldırım düşmesi vakaları yaşanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ruanda'da kiliseye yıldırım düştü: 16 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN