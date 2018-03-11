Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son Dakika Haberi: YPG/PKK'nın sözde özel kuvvetleri ÖSO'ya direnemedi

Son Dakika Haberi: /'nın sözde özel kuvvetleri 'ya direnemedi

Son dakika haberi... Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin ilçe merkezine ilerleyişini sürdüren güçleri, teröristlerin "özel kuvvet" adını verdikleri unsurlarla çatışmaya girdi. Sözde özel kuvvetler direnemeden kısa sürede üsten kaçtı. ÖSO, üste çok sayıda araç ve silah ele geçirdi.

Giriş Tarihi: 11.3.2018 15:07 Güncelleme Tarihi: 11.3.2018 16:20
Son Dakika Haberi: YPG/PKK'nın sözde özel kuvvetleri ÖSO'ya direnemedi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ilçe merkezine ilerleyen Özgür Suriye Ordusu (), terör örgütü /'nin sözde özel kuvvetlerine ait üssü kısa bir çatışmadan sonra ele geçirdi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: YPG/PKK'nın sözde özel kuvvetleri ÖSO'ya direnemedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN