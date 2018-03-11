Son Dakika Haberi: YPG/PKK'nın sözde özel kuvvetleri ÖSO'ya direnemedi
Son dakika haberi... Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin ilçe merkezine ilerleyişini sürdüren ÖSO güçleri, teröristlerin "özel kuvvet" adını verdikleri unsurlarla çatışmaya girdi. Sözde özel kuvvetler direnemeden kısa sürede üsten kaçtı. ÖSO, üste çok sayıda araç ve silah ele geçirdi.
Giriş Tarihi: 11.3.2018 15:07Güncelleme Tarihi: 11.3.2018 16:20
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ilçe merkezine ilerleyen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), terör örgütü YPG/PKK'nin sözde özel kuvvetlerine ait üssü kısa bir çatışmadan sonra ele geçirdi.