Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Türk bayrağı Afrin halkına huzur veriyor

Türk bayrağı Afrin halkına huzur veriyor

’nda gazi olan Uzm. Çvş. Demirbaş: Afrin’deki siviller Türk suna kapılarını açıyor. Asker kıyafetlerimizdeki ay yıldızlı armayı görünce artık huzurun geldiğini anlıyorlar

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.3.2018
Türk bayrağı Afrin halkına huzur veriyor
'nda gazi olan Uzman Çavuş Ahmet Demirbaş, Afrin'deki sivillerin Türk suna kapılarını açtıklarını ve kendilerine huzurla yaklaştıklarını söyledi. Harekatta yaralanmasının ardından Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen 3 çocuk babası 29 yaşındaki Demirbaş, buradaki tedavisinin ardından memleketi Kayseri'ye döndü.

"İYİLEŞİP DÖNECEĞİM"
Gazi Demirbaş, vatanı korumak için harekata katıldığının altını çizerek Afrin'deki mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini belirtti. Gazi Demirbaş "Türkiye'nin sınır güvenliği, vatanın bekası, Türk halkının güvenliği için bölücü terör örgütüne karşı mücadele ettik. Afrin ile kalmayan harekatımız daha önce 'da başlamıştı. El Bab'da Türk bayrağını dalgalandırdık. Afrin'de mücadelemiz devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda iyileşip birliğime dönüp mücadeleye kaldığımız yerden devam edeceğim. Hedefimiz Menbiç ve 'da Türk bayrağını dalgalandırmak. İnşallah kimsenin burnu kanamadan görev başarıyla tamamlanır, biz de en kısa sürede sağlığımıza kavuşuruz. Üniformamızı kaldığımız yerden giymeye hazırız" dedi.

'CAN VERDİK, ÜSSÜ VERMEDİK'
Yaralandığı hain saldırıyı da anlatan Demirbaş, "Üs bölgesini aldık. Yüklü geldiler, kalabalıktılar. Şehit verdik, yaralı verdik, aldığımız üs bölgesini vermedik. Can verdik, geri adım atmadık. Türk milleti olarak bizim gidecek yerimiz yok. Biz gittiğimiz yerde kanımızı döküp bayrağımızı dikiyoruz. Oraya da kanımızı döktük, bayrağımızı diktik." diye konuştu. Afrin'de Türk ordusuna karşı güven duyulduğunu anlatan Demirbaş, "Sivil halk bizi görünce rahatlıyor Kıyafetlerimizdeki ayyıldızyı armayı görünce artık huzurun geldiğini anlıyorlar" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk bayrağı Afrin halkına huzur veriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN