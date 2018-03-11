Türkiye tehdit altında niye gelmiyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Mersin'de AK Parti 6. Olağan Kongresi'ne katıldı. Erdoğan kongrenin düzenlendiği Servet Tazegül Spor Salonu dışındaki ve salondaki vatandaşlara yaptığı konuşmada şunları söyledi:

TÜRK MİLLETİNİ BİLMİYORLAR: Afrin'deki ilerleyişimiz devam ediyor. Terör koridoru oluşturmak istediler. "Buna müsaade etmeyeceğiz, yanlış yapıyorsunuz" dedik, dinlemediler. Zannettiler ki laf ola beri gele. Bunlar Türk'ü, Türk milletini, TSK'yı bilmiyorlar. Zira biz şehadete inanıyoruz. Peygambere en yakın makam. İşte bu makama inananlar şu anda yürüyor.

AFRİN'E GİRİYORUZ: İnşallah Afrin'e girdik, giriyoruz. Bu kahramanlarımız daha önce bölücü terör örgütü mensuplarına gizlendikleri dağları dar etmişlerdi. Hendek eylemlerinde teröristleri kazdıkları çukurlara gömmüşlerdi. Fırat Kalkanı Harekâtı'nda Cerablus'tan, El Bab ve Rai'ye olan bölgeyi DEAŞ'a mezar etmişti. 2 bin kilometrekarelik alana şu anda 140 bin kişi geri döndü. Afrin'de de süreç bitince kardeşlerimiz topraklarına geri dönecek. Güvenlik güçlerimiz Afrin'de arkasında kim olursa olsun, hangi eğitimle, silahla, teçhiz edilirse edilsin bayrağı ve ezanı söz konusu olduğunda karşısına çıkanı nasıl yok ettiğini ortaya koydu. Eğer bize yanlış bakarlarsa o zaman iki parmağımız bunların iki gözünde olur. PYD-YPG zannetti ki Türkiye sadece seyreder, laf eder. O senin dediğin Türkiye eskide kaldı.

ÜÇ GÜNLÜK İŞ: Biz tek masum bile zarar görmesin diye kendi askerlerimizin hayatını riske atarken teröristler gözlerini kırpmadan çocukları, kadınları, sivilleri katletmekten çekinmiyor. Eğer teröristler ve Suriye'de yaptıklarını gördüğümüz kimi ülkeler gibi vicdanımızı, ahlakımızı, hassasiyetlerimizi rafa kaldırmış olsak Afrin'i ele geçirmek üç günlük iş. Menbiç, Ayn El Arab, Tel Abyad, Resulayn, Kamışlı buraları da teröristlerden temizleyeceğiz.

NATO NERDESİN?: Eğer dünyada gerçekten insan hakları peşinde olan, terörizme karşı samimi duruş sergileyen kim, hangi kuruluş varsa yürüttüğü mücadelede Türkiye'nin yanında olmak zorunda. Ey NATO, nerede- sin? Türkiye NATO'nun ülke- si değil mi? Afganistan'da NATO üyesi ülkele- ri oraya davet ettin. Peki Suriye'de? Suriye'de NATO üyesi olan ülkeler aslında kudretleri yetse kalkacaklar karşımıza dikilecekler. Fakat Türkiye'nin dik durduğunu görünce buna cüret edemiyorlar. Afganistan'a, Somali'ye, Balkanlar'a çağırdın geldik. Şimdi de ben çağırıyorum. Suriye'ye gel, niye gelmiyorsun? 911 kilometre sınırları olan Türkiye şu anda tehdit altında. Adil davranın, adil. Sadece kuru kelamlar bizi doyurmuyor. Samimi olun, dürüst olun. Üzerinize düşen görevi de yerine getirin. Lafa geldiğinde insan hakları konusunda mangalda kül bırakmayanlar bölücü örgütün insan hakları ihlalleri karşısında dut yemiş bülbüle dönüyorlar. Lafa geldiğinde çatışma bölgelerindeki çocukların, kadınların, sivillerin hakları diye ortalığı inletenler Suriye'de, Irak'ta adeta gözleri görmez, kulakları duymaz hale geliyorlar. Bunların tek amacı coğrafyamızın petrolü, gazı, yer altı ve yer üstü kaynaklarıdır. Bunun için teröristleri dahi kullanmaktan çekinmemişlerdir.

'KOVALAYACAĞIZ'

"Bizim bir karış toprak vermek gibi bir şeyimiz olamaz. PKK, FETÖ, DEAŞ bölmek istedi. Derslerini aldılar mı? Bunların Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de inlerine girdik. Birisi kaçmış gitmiş Pensilvanya'ya, öbürü gitmiş Almanya'ya, öbürü Hollanda'ya, öbürü şurada, burada. Nereye giderseniz gidin, siz kaçacaksınız, biz kovalayacağız."

YANLIŞ ÖRNEKLERLE MİLLETİMİZİN İNANCINA SALDIRIYORLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Antalya Kongresi'nde, verdikleri fetvalarla kamuoyunda tepki oluşturan bazı sahte ilahiyatçılar hakkında söylediği sözler nedeniyle sosyal medyada kara propaganda yapanlara da cevap verdi. "Sahih İslam anlayışı ile Müslümanlar arasındaki bağı kopartmaya çalışıyorlar" diyen Erdoğan şunları kaydetti: Dinimizi tahrif edenler ile dinimizin kavramlarını bu amaçla kullananlar aynı amaca hizmet ediyor. Biri timsahın alt çenesi, birisi üst çenesi. Her ikisinin de hedefi Müslümanlardır. Bazı yanlış örneklerin büyütülerek ve köpürtülerek milletimizin inancına saldırı vesilesi haline getirilmesine göz yummayacağız. Milletimizin gönül dünyasını aydınlatan ehli tarikin, ehli ilmin, hikmet erlerinin zarar görmesine de kesinlikle izin vermeyeceğiz. İnsanların inancından dolayı horlandığı günler geride kalmıştır.

TABUTLARDAKİ PAÇAVRALAR RİYAKâRLIĞIN İSPATI

"Türkiye'yi yıllarca DEAŞ'a karşı yeterince iyi mücadele etmemekle suçlayanlar tüm çabamıza rağmen kendi ülkelerinden bu örgüte katılmaya giden on binlerce kişiye hiçbir engel çıkarmamışlardır. Kendi ülkelerinin pasaportuyla ülkemize gelip buradan başka yerlere gidenlerin hesabın bizden sormaya kalkanlar şimdi PYD- YPG'ye katılmak için gelenler konusunda da aynısını yapıyorlar. Suriye'den giden tabutların üzerindeki o paçavralar terörle mücadele konusundaki riyakarlığın canlı birer ispatıdır. Her seviyede alenen ve resmen terör örgütünün yanında yer alan devletler var. Bu vahim durum dünyamızı hiçbir ülkenin terör örgütleriyle olan ilişkilerinden dolayı sorgulanamayacağı, yaptırıma tabi tutulamayacağı tehlikeli bir yere doğru sürüklüyor. Bu felaketten en büyük zararı şu anda terör örgütleriyle al takke ver külah ilişkisi içinde olanlar görecektir."

'AH BAY KEMAL AH!'

"Tüm hizmetleri Bay Kemal, kulağı var ama duymuyor, 'Çiftçileri aç bıraktınız' diyor. Eline, diline dursun. Hesap, rakam ortada. Bu topraklar neyle sulanıyor. Bu çiftçilere paralar neyle ödeniyor? Ah Bay Kemal ah, sen hesap uzmanı olarak kalmışsın, daha ileri gidememişsin. Hastaneleri çökerttin. SSK hastanelerinin senin döneminde ne duruma geldiğini rahmetli Savaş Ay çok iyi anlatıyordu."

'ARKAMIZDAN NAL TOPLUYORLAR'

"Hamdolsun ülkemiz siyasi, sosyal, ekonomik, her bakımdan sürekli ileriye gidiyor. Geçtiğimiz yıl üçüncü çeyrekteki büyüme rekoru yüzde 11 idi. Dünyada bir numara olduk. Herkes arkamızdan nal topluyor. Bu yıl da 7-7.5. İyi gidiyoruz. Dünyanın ilk 10 sırasındaki yatırımın 6 tanesi bizim. Fatih karadan kadırgaları yürüttü, biz de Fatih'in torunları olarak denizin altından Marmaray'la trenleri yürüttük, Avrasya Tüneli'nden araçlar geçiyor. Şimdi asıl olana geliyoruz, Kanal İstanbul. Dünyada bir numara olacak. Dünyanın en büyük havalimanını İstanbul'a yapıyoruz. 90 milyon yolcu kapasitesi olan bir havalimanı. 2023 dünyada ilk 10'a girdiğimiz yıl olacak."