YPG/PKK elebaşıları Afrin’den kaçıyor

Zeytin Dalı Harekatı'nın sürdüğü Afrin'de, terör örgütü YPG
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'nın bazı elebaşları örgütten kaçmaya çalışıyor. Örgütün kanton yapılanması altında işgal ettiği ilçede sözde adalet bakanı görevi yapan Said İsmet Gubar, Afrin'i terk etti.
Gubar, kaçtıktan sonra Beşar Esad
rejiminin kontrolünde görünen ancak fiilen İran destekli silahlı grupların işgalinde bulunan Nubul'a geldi. Terör örgütü YPG/PKK, Sait İsmet Gubar'ı geri almak için İran destekli gruplarla pazarlığa devam ediyor. ÖRGÜTÜN PARASINI DA GÖTÜRÜYORLAR
Afrin'den kaçan diğer elebaşı ise sözde içişleri bakanı Hasan Bayram oldu. Afrin'in rejim bölgesine bağlanan Ziyare kapısından çıkmaya çalışan Bayram, burada YPG/PKK unsurları tarafından alıkondu. Kaçma girişimi başarısız olan Bayram'ın yanında yüklü miktarda para götürmeye çalıştığı öğrenildi.
Öte yandan, Zeytin Dalı Harekatı'nda kıskaca giren örgütün, Kandil Dağı'ndaki tepe kadrolarından gelen çok sayıda elebaşının da ilçe merkezini terk ettiği bildirildi.