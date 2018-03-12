Afrin'de 8 köy terörden temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de bir günde 8 köyü teröristlerden kurtardı.

TSK ve ÖSO, sabah saatlerinde Afrin'in ilçe merkezine bağlı Kibar köyü ile ilçenin güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Zındıkan, Kile ve Gümüşburç köylerini YPG/PKK-DAEŞ'ten arındırdı.

Öğleden sonra Afrin'de Celeme, Hapol, Berlane Kuy ve Küçük Karkin köyleri de teröristlerden temizlendi.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 159'u köy ve 33'ü kritik nokta olmak üzere toplam 197 bölgeyi kontrolü altına aldı.

Harekatta kurtarılan alanın büyüklüğü bin 100 kilometrekareyi aştı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.