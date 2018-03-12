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’da 3 hain hale getirildi

'nın Doğubayazıt ilçesi Güngören köyü kırsalında 1 un şehit olduğu operasyonda 3 hale getirildi

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2018 20:09 Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 22:14
Ağrı’da 3 hain etkisiz hale getirildi
lerce yola döşenen el yapımı patlayıcının bir minibüsün geçişi sırasında patlaması sonucu ise 2 çocuk yaralandı.
Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Ağrı Dağı eteklerindeki Güngören köyü kırsalında teröristlerce çıkan da 1 şehit olmuştur. Devam eden çatışmada 3 bölücü terör örgütü mensubu hale getirilmiştir. Bölgeye takviye giden ekiplere engel olmak maksadıyla yola döşenen el yapımı patlayıcıya sivil bir minibüsün basması neticesinde 2 çocuk yaralanmıştır" denildi.
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Ağrı’da 3 hain etkisiz hale getirildi
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