Ağrı’da 3 hain etkisiz hale getirildi

Terörist
lerce yola döşenen el yapımı patlayıcının bir minibüsün geçişi sırasında patlaması sonucu ise 2 çocuk yaralandı. Ağrı
Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Ağrı Dağı eteklerindeki Güngören köyü kırsalında teröristlerce çıkan çatışma
da 1 uzman çavuş
şehit olmuştur. Devam eden çatışmada 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz
hale getirilmiştir. Bölgeye takviye giden ekiplere engel olmak maksadıyla yola döşenen el yapımı patlayıcıya sivil bir minibüsün basması neticesinde 2 çocuk yaralanmıştır" denildi.