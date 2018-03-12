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: ’dan çıkar mıyız?

bugünkü köşesinde kendisine özgü üslubuyla ’yu yeni dünya düzenindeki yeni konumunu eleştirdi. Bir dönem NATO’ya hayır diyen solcu aydınlarımızın şimdi en hızlı NATO savunucusu olduğunun altını çizen Engin Ardıç yazısını şu sözlerle bitiriyor: “Ve de sana solcu diyecekler, öyle mi? Vay budala vay.”

Giriş Tarihi: 12.3.2018 09:45 Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 10:02
Engin Ardıç: NATO’dan çıkar mıyız?

ENGİN ARDIÇ'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Yeni bir dünya kurmak için "NATO'dan çıktık" demeye de hiç gerek yok, Rusya'yla imzalanacak bir dostluk ve saldırmazlık antlaşması 'yu fiilen bitirir!
Bin dokuz yüz kırklı ve ellili yıllarda Türkiye'nin çıkarı NATO'da olmayı gerektiriyordu, iki bin onlu ve yirmili yıllarda hayır. Hatta şimdi NATO bize köstek bile oluyor.


Faydası kalmadı, zararı var.
İşin hem gülünç hem acıklı yanı, bir zamanlar "NATO'ya hayır" diye bağırıp çağıran solcularımızın, artık ona boyun eğmemize gerek kalmadığı dönemde NATO'ya sımsıkı sarılmalarıdır!
Hem İsmet Paşa'nın "yeni bir dünya kurulur, Türkiye orada yerini alır" lafını öve öve göklere çıkaracaksın, hem de yeni bir dünyada Türkiye'ye yer açmaya çalışan Tayyip Erdoğan'a uyuzluk edeceksin!

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Engin Ardıç: NATO’dan çıkar mıyız?
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