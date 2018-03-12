Son dakika: Cinderes'te bir asker şehit oldu

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cenderis bölgesinde düzenlenen arama tarama faaliyetleri esnasında sırasında bir el yapımı patlayıcı
nın patlama
sı sonucu bir asker şehit oldu, bir asker ise yaralandı. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" ifadeleri kullandı. (ANKA)