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Son dakika: Cinderes'te bir asker şehit oldu

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında düzenlenen arama tarama faaliyetleri sırasında bir el yapımı nın sı sonucu bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

ANKA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2018 21:30 Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 21:30
Son dakika: Cinderes'te bir asker şehit oldu
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cenderis bölgesinde düzenlenen arama tarama faaliyetleri esnasında sırasında bir el yapımı nın sı sonucu bir asker şehit oldu, bir asker ise yaralandı. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" ifadeleri kullandı. (ANKA)
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Son dakika: Cinderes'te bir asker şehit oldu
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