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: ve , 'de Kızılbaş, İskan, Başilhaya ve Kutanlı köylerini teröristlerden temizledi.

Harekatı kapsamında sürdürülen operasyonda bu akşam 4 köyün daha terör unsurlarından arındırıldığı bildirildi. Teröristlerden arındırılan yerlerde el yapımı patlayıcılar ve tuzaklanmış bombaların temizlenmesine çalışılıyor.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2018 21:30 Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 22:11
Son dakika: TSK ve ÖSO, Afrin'de Kızılbaş, İskan, Başilhaya ve Kutanlı köylerini teröristlerden temizledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Özgür Suriye Ordusu (), 'de 4 köyü daha teröristlerden kurtardı.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in ilçe merkezine bağlı Başilhaya, güneybatıda Cinderes beldesine bağlı İskan köyü, kuzeyde Bülbül beldesine bağlı Kızılbaş ve Kutanlı köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

TSK ve ÖSO birlikleri gün içinde Kibar, Zındıkan, Kile, Gümüşburç, Celeme, Hapol, Berlane Kuy ve Küçük Karkin köylerini kurtarmıştı.

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Böylece sabah saatlerinden bu yana ele geçirilen köy sayısı 12'ye ulaştı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 163'ü köy ve 33'ü kritik nokta olmak üzere toplam 201 bölgeyi kontrolü altına aldı.

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YPG/PKK, SİVİLLERİ CANLI KALKAN YAPMAK İÇİN...

Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.

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