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Taksicilerden adliye önünde eylemi

üzerinden taksi hizmeti veren 'e dava açan Taksiciler Esnaf Odası, 200'e yakın üyesiyle önünde toplandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2018 10:05 Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 10:26
Taksicilerden adliye önünde UBER eylemi

Onlarca taksi de adliye önünde kornalara basarak protesto gösterisinde bulundu.

Taksiciler Esnaf Odası, 'e karşı açtığı dava öncesi önünde eylem yaptı. Ellerinde pankart ve bayraklarla adliye önünde bir araya gelen taksiciler UBER'in Türkiye'den çıkmasını istedi.

18 bin taksicinin bu işten ekmek kazandığını dile getiren taksiciler, son zamanlarda çıkan UBER'e yönelik saldırıların ise kendileri tarafından gerçekleşmediğini, bu işin bir algı operasyonu olduğunu ileri sürdü. Öte yandan eyleme destek vermek için çok sayıda taksi de adliye önüne geldi. Burada korna çalan taksiciler UBER'i protesto etti. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın basın açıklaması yapması bekleniyor.

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Taksicilerden adliye önünde UBER eylemi
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