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ve ’ta destek konvoyu

ile ’da, Mehmetçiğe ve Afrin operasyonuna destek amacıyla yüzlerce araçlık konvoylar düzenlendi

ÖZGÜR ÖZDEMİR
ÖZGÜR ÖZDEMİR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2018
Trabzon ve Kars’ta destek konvoyu

Şoförler ve Otomobilciler Odası öncülüğünde, Afrin operasyonuna destek için dolmuş, minibüs ve taksilerin katıldığı bir konvoy düzenlendi. ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömer Hakan Usta, "Teröre karşı uluslararası bir mücadele veriyoruz. Bugün birlik ve beraberlik günüdür. Güvenlik güçlerimizi, her zaman ne şartlarda olursa olsun desteklediğimizi göstermek istedik. Bu iş inşallah ya bitecektir ya da bitecek" dedi. Açıklamanın ardından yaklaşık 100 araçlık konvoy düzenlendi. "Şehitler diyarı" 'ın Sarıkamış ilçesinde de vatandaşlar, Zeytin Dalı Harekâtı'na destek amacıyla Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla konvoy düzenledi. Vatandaşlar, Halk Eğitim Merkezi önünde bir araya geldi. Korna çalarak şehir turu atan vatandaşlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. Vatandaşlar daha sonra Yukarı Sarıkamış Şehitliği'nde tüm şehitler için dua etti.

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Trabzon ve Kars’ta destek konvoyu
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