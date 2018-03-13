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10 binler, tünellerde yaşam savaşı veriyor

Rapordan: Son 3 ayda 700’den fazla kişi, son 1 ayda 435 kişi hayatını kaybetti. 2 bin100 kişi de yaralandı. Evlerini terkeden on binlerce kişi tünellerde yaşıyor

Eda IŞIK
EDA IŞIK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2018
10 binler, tünellerde yaşam savaşı veriyor
, Suriye'de rejimin sivil katliam yaptığı 'ya ilişkin rapor hazırladı. Rapora göre, son 3 ayda gerçekleşen saldırılarda 700'den fazla kişi, son 1 ayda gerçekleşen saldırılarda ise 435 kişi hayatını kaybetti, 2 bin100 kişi de yaralandı. Yaralananların 573'ü çocuk... Evlerini terk eden on binlerce kişi tünellerde yaşıyor. 300'e yakın ev tamamen yıkıldı. 52 bin çocuk eğitim alamıyor. 14 hastane bombalandı. Gıda girişi büyük oranda durdu. Doğu Guta'da şu ana kadar toplam bin 463'ü çocuk olmak üzere, 13 bin kişi hayatını kaybetti. 'nin Suriye ile ilgili 18 karar aldığına dikkat çekilen raporda, 24 Şubat 2018'de Doğu Guta'da 1 aylık ateşkes öngören karar alınmasına rağmen bu kararın ihlal edildiği, buna rağmen hiçbir yaptırımın yapılmadığı ifade edildi.

TÜRKİYE'YE KARŞI...
Raporda, başta ABD, Almanya ve Fransa olmak üzere pek çok devletin BM'nin Doğu Guta için aldığı kararın Türkiye'nin ÖSÖ ile birlikte başarıyla yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na kapsadığını iddia ederek Türkiye aleyhine bir hamleye dönüştürme gayretinde oldukları kaydedildi.
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10 binler, tünellerde yaşam savaşı veriyor
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