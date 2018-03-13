15 Temmuz'da Albay Ertürk'ün şehit edilmesine ilişkin dava

Tanık Erzurum: 2 time ayrıldık. Ben Sait Albay ve 3 polis memuruyla beraber ilerledim. Karşı taraftakilere teslim olmalarını söyledi. Teslim olmayıp seri bir şekilde ateş ettiler. Polis memuru kafasını çıkartınca vuruldu. Sonra Sait Albay da vuruldu. Bizi geri püskürttükten sonra helikoptere binip gittiler. Helikoptere binmek için bizi püskürtmeleri gerekiyordu.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda yapılan toplantı, kalkışma günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu, 4 kişinin şehit edilmesi ile A Haber televizyon kanalını işgale teşebbüse ilişkin 50'si tutuklu 132 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

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SANIKLARIN BEYANLARI ALINDI

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Bakırköy Adalet Sarayı'ndaki salonda yapılan 16. duruşmaya, 48'i tutuklu 60 sanık ile taraf avukatları katıldı. Katılan Necla Gökbayrak ile Ceylan Ertürk ve Zeynep Ceren Ertürk, müşteki Fikriye Aslan da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada beyanı alınan Fikriye Aslan, şehit polis memuru Serdar Gökbayrak'ın kardeşi olduğunu belirterek, olayın nasıl meydana geldiğini bilmediğini söyledi. Aslan, sanıklardan şikayetçi olduğunu kaydetti.

Tanıkların dinlenildiği duruşmada, darbe girişimine ilişkin başka bir davadan tutuklu olan Mehmet Güngör'ün beyanı alındı.

Güngör, helikopter teknisyeni olduğunu belirterek, "Sabaha karşı 66. tugaya gittiğimizde 10-12 subay gördüm. Dışarıdan silah sesleri duyulunca ellerinde silah olan bu subaylar binadan çıktı. Bunlar çıktıktan sonra çatışma sesleri daha çok gelmeye başladı." dedi.

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SANIKTAN ÇARPICI İTİRAFLAR

Tanık Murat Erzurum da olay tarihinde uzman çavuş olarak 66. tugaydaki merkez şubede çalıştığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"DEAŞ'ın kışlaya ve havaalanına terör saldırısı düzenleyeceğini söylediler. Mesaiye kalıp, mühimmatları alıp beklemeye devam ettik. Tankları ayarlıyorlardı. Aralarında tanımadığım bir albay vardı. Üstümüzde de helikopter turluyordu. Nizamiye bölgesi kalabalıktı. Karargah binasından çıkarken Davut (Ala) ve Sait (Ertürk) albay bizi karşıladı. Sait Albay bize içeride darbecilerin olduğunu söyledi. Yaralıları polis memurlarına teslim ettik. 2 time ayrıldık. Ben Sait Albay ve 3 polis memuruyla beraber ilerledim. Karşı taraftakilere teslim olmalarını söyledi. Teslim olmayıp seri bir şekilde ateş ettiler. Polis memuru kafasını çıkartınca vuruldu. Sonra yatar pozisyonda mevzi alan Sait Albay da vuruldu. Bizi geri püskürttükten sonra helikoptere binip gittiler. Yüzlerini görmedim. Helikoptere binmek için bizi püskürtmeleri gerekiyordu. Nizamiye bölgesine kadar püskürtüldükten sonra ölüleri alabildik."

İDDİANAMEDEN AYRINTILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, aralarında subayların da bulunduğu tamamı rütbeli 55'i tutuklu, 4'ü firari 132 sanık yer alırken, haklarında "darbeye teşebbüs" suçundan daha önce dava açılan 14 şüpheli hakkında "kasten öldürmek" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından bu dosya üzerinden soruşturma yapıldığı belirtiliyor.

İddianamede, görev yapan ve kalkışmaya destek için bölgeye giden sanıkların, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye tes¸ebbüs'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye tes¸ebbüs'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Darbe giris¸iminin kars¸ısında durmak ve kıs¸la güvenligˆini sagˆlamak amacıyla hareket eden Albay Sait Ertürk ve müs¸teki Albay Davut Ala'nın, emniyet güçleri ile koordine sagˆlanarak, kıs¸ladaki darbeci askerleri teslim almak için zırhlı araçların korumasında Topkule Kıs¸lası'na girdikleri anlatılan iddianamede, kıs¸ladaki darbeci askerlerin, "teslim olun" çagˆrıları ve emniyet güçlerinin üzerine yogˆun s¸ekilde ates¸ etmeye bas¸laması üzerine çıkan çatıs¸mada, polis memuru Serdar Gökbayrak ve Albay Sait Ertürk'ün vurularak şehit olduğu, polis memurları Ferdi Akyün, Veysel Akdağ, Muslahattin Murat Birlik, Kemal Cavit Alpdemir ve Yas¸ar Demiral'ın ise yaralandığı anlatılıyor.

"HALKA ATEŞ EDİLDİĞİ" AKTARILDI

Topkule Kışlası'ndan darbecilere destek olmak için hareket eden ve I·stanbul Emniyet Müdürlügˆü Vatan Yerles¸kesi'nin içerisine inmeye çalışan helikoptere, emniyet güçlerince ateş açıldığı belirtilen iddianamede, inmek için uygun bir alan arayan helikopterden alçalma esnasında kalabalıgˆın üzerine ates¸ edildiği ve açılan ates¸ sonucu darbe giris¸imini engellemeye çalıs¸an Mehmet Güder'in şehit olduğu kaydediliyor.

66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlıgˆı'ndan A Haber televizyon kanalının is¸gali için hareket eden şüphelilerin önünün, TEM Otoyolu'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde Gaziosmanpas¸a tır garajı mevkisine geldiklerinde, polisler ve vatandas¸lar tarafından kesildiği belirtilen iddianamede, şüphelilerin polislerle ve vatandas¸larla yolun açılması hususunda girdikleri tartışma sırasında s¸üphelilerce ates¸ edilmesi üzerine olay yerinde bulunan ve darbe giris¸imini engellemek amacıyla sokagˆa çıkan Servet Asmaz'ın yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarılıyor.

23 ŞÜPHELİYE HAPİS TALEBİ

İddianamede, 4 kişinin şehit edilmesi ile polis ve vatandaşların yaralanmasına ilişkin 36 şüpheli hakkında "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da müebbet hapis cezası istenirken, 23 şüphelinin "kamu malına zarar vermek" suçundan hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında A Haber televizyonunun yayınını kesmekle görevlendirildiği belirtilen 9'u tutuklu 14 sanığın yargılandığı dava dosyası, darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda yapılan toplantı ile kalkışma günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit edilmesi olayına karışan sanıkların bulunduğu dava dosyasıyla birleştirilmişti.