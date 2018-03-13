AK Parti Trabzon İl Başkanı Revi: “Trabzon’a yakışır bir kongre olacak”

AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Mali ve İdari İşler Birim Başkanları toplantısı İl Başkanı Haydar Revi başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Mali ve İdari İşler Başkanı Enes Aslan ve İlçe Mali İdari İşler Birim Başkanları katıldı. Toplantıda görevden ayrılan Mali ve İdari İşler Birim Başkanlarına çalışma ve gayretlerden dolayı teşekkür belgeleri İl Başkanı Haydar Revi tarafından verildi.

"AK PARTİ BİR DAHA HAREKETİDİR"

Toplantıda konuşan AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi görevi devretmeyle sorumluluğun bitmediğinin altını çizerek, "AK Parti kurulduğu günden beri bir dava hareketidir. Dava bilincinde görev sona erse bile sorumluluğun devam ettiği bir anlayış vardır. Bu anlayışla bütün teşkilat mensuplarımız görevi devredenler, göreve devralanlarla birlikte davamıza ülkemize ve insanımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

AK Parti Trabzon Teşkilatlarının en önemli gündeminin kongre olduğunu ifade eden Revi, "AK Parti Trabzon Teşkilatları olarak kongre hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hem teşkilat mensuplarımızla hem de vatandaşlarımızla istişareler etmeye devam ediyoruz. Neticesinde Trabzon'umuza yakışır şekilde Dünya Lideri Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı coşkulu bir şekilde karşılayacağız" şeklinde konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ TRABZONLULARI ÇOK SEVİYOR"

25 Mart Pazar Günü saat 15.00'da Trabzon Hayri Gür Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan kongrenin Trabzonluların yoğun katılımı ile miting havasına dönüşeceğini ifade eden Revi, "Trabzonluların Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı sevdiği kadar Cumhurbaşkanımız da Trabzonluları çok seviyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı sevenleri, onunla buluşturmak için teşkilatlarımız yoğun bir çalışma sürecine girdi. Bütün partililerimizi ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı sevenleri karşılamaya ve ardından kongremize davet ediyorum. Bütün Trabzonlu hemşerilerimizi kongremize bekliyoruz. Kongremize katılmak isteyen vatandaşlarımız il ve ilçe teşkilatlarımız ile irtibata geçerek koordineli şekilde kongremize katılım sağlayabilir" ifadelerini kullandı.