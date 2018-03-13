Almanya’ya PKK’nın saldırıları için nota

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, özetle şunları kaydetti:
Zeytin Dalı Harekâtı'nda bugüne kadar 42 Mehmetçik şehit oldu, 202 Mehmetçik ise yaralandı. Bin 920 kilometrekare olan harekât alanının bin 102 kilometre karelik kısmı kontrol altına alındı. Şu ana kadar 3 bin 381 terörist etkisiz hale getirildi, 175'i köy 37'si kritik nokta olmak üzere toplam 212 bölge kontrol altına alındı. İnşallah yakında Afrin merkezi de teröristlerden temizlenecek ve bölge halkı teröristlerin zulmünden, baskısından kurtarılmış olacaktır.
(PYD-PKK'nın sivillerin Afrin'den çıkışını engellemesi) Bu durum Türkiye'nin tezlerini doğruluyor. Harekâtın başladığı günden bugüne kadar bölgede TSK hiçbir sivili hedef almamıştır. Hiçbir mabedi hedef almamıştır. Hiçbir eğitim, sağlık kurumunu hedef almamıştır. Tamamen teröristleri, terör örgütünü hedef almıştır. TSK sivilleri kurtarmak için bölgededir.
(Almanya
'da bölücü örgütün Türklere ve camilere saldırıları) Bu saldırılardan büyük bir endişe duyuyoruz. Bu suçları işleyen suçluları yakalamak, yargı önüne çıkarmak ve hak ettikleri cezayı almalarını sağlamak Alman hükümetinin görevi. Bu saldırıların cezasız kalması ırkçıları ve teröristleri, İslam düşmanlarını cesaretlendiriyor.
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrılarak bu konuda gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyarı yapıldı ve konuyla ilgili bir nota
verildi.
(Türkiye ve ABD arasındaki Suriye görüşmeleri) Menbiç'te PKK, YPG, PYD, DEAŞ'lı hiçbir teröristi Türkiye istemiyor. Eğer burada bir anlayış birliği sağlanamazsa Türkiye buradaki teröristleri Afrin'dekileri nasıl temizlediyse aynı usul ve yöntemle temizlemekte kararlıdır. Bu arada TBMM Genel Kurulu, seçim ittifakı ile ilgili yasa teklifi görüşmelerinin bugün tamamlanabilmesi için sabaha kadar çalışma kararı aldı. Bu nedenle de AK Parti'nin bugün yapacağı grup toplantısı iptal edildi.