AVM'ye bombayı ''beyaz eşya'' ile sokmuşlar

BAYRAMPAŞA'daki AVM'nin otoparkına geçen yıl 28 Ekim'de bomba yüklü araç ve motosiklet bırakarak kaçmaya çalışırken yakalanan 2'si kadın 4 DEAŞ'lının da arasında bulunduğu 8'i tutuklu 14 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

BOMBAYI X-RAY'A SOKMADAN GEÇİRDİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin alışveriş merkezine, saldırıdan bir gün önce bombayı beyaz eşya içinde X-Ray cihazından geçirmeden soktukları kaydedildi.

CUMHURİYET BAYRAMI HEDEF ALINDI

İddianamede, "Bombalı eylem girişiminin DEAŞ terör örgütü mensubu şüpheliler tarafından İstanbul'un en önemli alışveriş merkezlerinden biri olan AVM'ye yönelik, en kalabalık olduğu günlerden biri olan cumartesi günü ve bir gün sonra Cumhuriyet Bayramı olacağı da göz önünde bulundurularak yapılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir" denildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS TALEP EDİLDİ

İddianamede, eylem sırasında yakalanan 4 şüphelinin "anayasayı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve "silahlı terör örgütüne üye olma", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "kasten yangın çıkarmak suretiyle genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "yakıcı ve patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme" suçlarından 19 yıldan 50'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer şüpheliler hakkında da çeşitli oranlarda cezalar talep edildi.

FOTOĞRAFLAR İDDİANAMEDE

İddianamede şüphelilerin yakalanmadan bir gün önce 27 Ekim 2017'de patlayıcıları bir fırının içerisinde alışveriş merkezine nasıl soktukları anlatıldı.

FIRINA YERLEŞTİRİP GETİRDİLER



Ele geçirilen patlayıcı maddelerin bir kısmının, AVM'den satın alınan bir fırın içerisine şüphelilerce yerleştirildiği, daha sonra fırının kolilendiği, koli içerisindeki patlayıcı maddelerin olaydan bir gün önce 27 Ekim 2017'de şüpheliler Mücahit Şahin ve Hatice Yurdakul tarafından AVM'ye götürüldüğü anlatılan iddianamede, elde edilen kamera görüntülerine göre, kolinin X-Ray cihazın sığmadığı için yanından alışveriş merkezine sokulduğu, daha sonra uygun bir yerde kolinin açılarak çıkarılan patlayıcı maddelerin emanet dolaplarına yerleştirildiği ifade edildi.

KENDİLERİNE AİLE GÖRÜNTÜSÜ VERDİLER



Bir aile görüntüsü veren şüphelilerin daha önce satın alarak içine patlayıcı madde yerleştirdikleri ve koliledikleri fırını değiştirme bahanesiyle alışveriş merkezine getirdikleri, kolinin X-Ray cihazına sığmamasını da fırsat bilerek cihazın yanından merkeze soktuklarının anlatıldığı iddianamede, yapılan incelemede şüpheli güvenlik görevlileri E.B. ve A.K'nin DEAŞ terör örgütü mensupları oldukları veya örgüte yardımda bulundukları yönünde tespit bulunmadığı ancak görevi kötüye kullandıkları belirtildi.



İddianamede, şüphelilerin ikametlerinde ele geçirilen kısmen yanmış ve ıslanmış deftere ve görsellerine de yer verildi. Söz konusu defterde, alışveriş merkezine iliskin birtakım krokiler, ayrıca emniyetin isminin geçtiği bir krokinin tespit edildiği, olaydan önce yapılan keşifler, ayrıca "IKEA", "Stok", "Turyol" ibarelerinin yazıldığı belirtildi.