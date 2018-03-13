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'daki / davalarında karar! 3 sanık beraat etti

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan eski Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı, eski il emniyet müdürü ve üniversite öğrencisinin beraatına karar verildi.

Giriş Tarihi: 13.3.2018 14:17 Güncelleme Tarihi: 13.3.2018 14:18
Bartın'daki FETÖ/PDY davalarında karar! 3 sanık beraat etti

Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanık eski Bartın TSO Başkanı C.Ç. katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgütle bağlantısının, hesabının, örgütle irtibatlı bir gazete ve dergiye aboneliğinin, sohbetlere katıldığına dair delilin bulunmadığının anlaşıldığını belirterek, sanığın beraatini istedi.

Sanık C.Ç. de örgütle hiçbir bağlantısının olmadığını ifade ederek, beraatini ve organize sanayi bölgesindeki fabrikasında kendi hissesine ait yüzde 39'luk tedbir kararının kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın beraatine ve tedbir kararının kaldırılmasına hükmetti.

- Eski Emniyet Müdürü de beraat etti

Aynı mahkemedeki ikinci duruşmaya, tutuksuz yargılanan eski Bartın İl Emniyet Müdürü M.A. katıldı.

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile emekliye sevk edilen ve rütbesi alınan M.A. hakkında mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanığın örgüte üye olduğuna dair bir delil bulunmadığını belirterek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, M.A'nın da beraatini kararlaştırdı.

- "Mor beyin" mağduruna beraat

Son duruşmada da mahkeme başkanı, "silahlı terör örgütü üyesi" olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan üniversite öğrencisi E.C'nin iddianın aksine "ByLock" kullanmadığı, "mor beyin" mağduru olduğunun anlaşıldığını belirtti.

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasında beraatini istediği E.C, örgütle uzaktan yakından bir bağlantısının olmadığını belirterek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, E.C'nin de beraatine karar verdi.

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Bartın'daki FETÖ/PDY davalarında karar! 3 sanık beraat etti
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