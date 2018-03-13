Bayrağı indirmek istedi vatandaş geçit vermedi

Antalya
'nın Alanya ilçesinde Türk bayrağını indirmek için direğe tırmanan bir kişiye, vatandaşlar linç girişiminde bulundu. Olay, sabah saatlerinde Alanya Otogarı'nda meydana geldi. Türk bayrağını indirmek için direğe tırmanmaya başlayan kişiyi gören çevredekiler ve belediye çalışanları olaya müdahale etti. Vatandaşlar bulunduğu yerden indirdikten sonra linç etmek istedikleri şahsı olay yerine gelen polise teslim etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen kişinin Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Turizm İşletmeciliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi A.Y.A. olduğu belirlendi.