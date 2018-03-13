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'te terör operasyonu

ilçesinin Tokaçlı köyü kırsalında, 'lı teröristlere yönelik operasyonda ele geçirilen 2 uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı ve bomba atar nişangahı ile yaşam malzemeleri imha edildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2018 10:35 Güncelleme Tarihi: 13.3.2018 10:35
Bitlis'te terör operasyonu

'in ilçesinde terör örgütü 'ya yönelik operasyonda 2 uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı, bomba atar nişangahı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tokaçlı köyü kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca dün operasyon düzenlendi.

Temas araması faaliyetinde belirlenen 2 uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı, bomba atar nişangahı ve muhtelif yaşam malzemesi yerinde imha edildi.

Güvenlik güçleri, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla il genelinde terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecek.

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Bitlis'te terör operasyonu
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