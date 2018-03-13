Doğubayazıt’ta 3 terörist öldürüldü, 1 asker şehit

Ağrı'nın Doğubayazıt
ilçesindeki Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Güngören köyü kırsalında, PKK
'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı. Güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışma
da bir uzman çavuş ağır yaralandı. Uzman Çavuş Göksel Koç (40) kaldırıldığı hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Evli ve 2 çocuk babası Koç, Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı'nda düzenlenen askeri törenle memleketi olan Isparta'nın Keçiborlu İlçesinin Kozluca köyüne uğurlandı. Törene şehidin annesi, eşi ve çocukları da katıldı. Çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirilirken bölgede teröristlerce yola döşenen patlayıcının bir minibüsün geçişi sırasında infilak etmesi sonucu araçtaki 2 çocuk yaralandı.