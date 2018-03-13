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’ta 3 terörist öldürüldü, 1 asker şehit

Giriş Tarihi: 13.3.2018
Doğubayazıt’ta 3 terörist öldürüldü, 1 asker şehit
Ağrı'nın ilçesindeki Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Güngören köyü kırsalında, 'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı. Güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan da bir uzman çavuş ağır yaralandı. Uzman Çavuş Göksel Koç (40) kaldırıldığı hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Evli ve 2 çocuk babası Koç, Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı'nda düzenlenen askeri törenle memleketi olan Isparta'nın Keçiborlu İlçesinin Kozluca köyüne uğurlandı. Törene şehidin annesi, eşi ve çocukları da katıldı. Çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirilirken bölgede teröristlerce yola döşenen patlayıcının bir minibüsün geçişi sırasında infilak etmesi sonucu araçtaki 2 çocuk yaralandı.
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Doğubayazıt’ta 3 terörist öldürüldü, 1 asker şehit
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