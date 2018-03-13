Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Doktorlardan Erdoğan’a barış ödülü

Doktorlardan Erdoğan’a barış ödülü

Çocuk doktorlarının üye olduğu , mülteci sorununa sahip çıkarak binlerce çocuğun hayatını değiştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ’ne layık gördü

SABAH Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2018
Doktorlardan Erdoğan’a barış ödülü
Dünyada birçok ülkenin duyarsız kaldığı mülteci meselesinde, mültecilere sahip çıkarak binlerce çocuğun hayata tutunmasını sağlayan Cumhurbaşkanı 'ı Dünya Uluslararası Pediatri Kurulu () 'ne layık gördü.
Kararı, 1 milyonun üzerinde çocuk doktorunun üye olduğu ve 140 ülkede aktif olan IPA'nın Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu açıkladı.
Hasanoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dünyanın en büyük çocuk sağlığı kurumu adına, çocukların yaşam hakkı için gösterdiği büyük çabadan dolayı teşekkürlerimizi sunarız" dedi. Hasanoğlu şunları söyledi:
Kurumun başkanı ve yöneticileri, sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan önderliğinde birçok çocuğun hayata tutunması ve yaşam hakkını kazanmasından çok etkilendi. Çünkü birçok ülkenin duyarsız kaldığı bu konuda Türkiye yalnız başına 1 milyon 500 binin üzerinde bebek ve çocuğa kapılarını açarak onları misafir etti. Ölmelerine izin vermedi.
Dünyada birçok ülke bu durumu görmezlikten gelirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki Türkiye, bu masum bebeklerin, çocukların hayata tutunmasını sağladı. Bu atlanmaması gereken bir konu. IPA, dünya çocuklarının yaşam hakkına sunduğu katkıdan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uluslararası barış ödülü verilmesini kararlaştırmış ve kararla ilgili bilgi bakanlıklara iletilmiştir.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Doktorlardan Erdoğan’a barış ödülü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN