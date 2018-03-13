MASAK'ta "FETÖ" mesaisi

Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) gönderilen adli talep ve ihbarların sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık 3 kat artarak 6 bin 640'tan 27 bin 209'a yükseldi. Kurula ulaşan "terör ve terörün finansmanı" konulu 26 bin 800 bildirimden 26 bin 647'sinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantı şüphesini içermesi dikkati çekti.

AA muhabirinin, Maliye Bakanlığı 2017 Yılı Faaliyet Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, MASAK, suça ilişkin verileri ve şüpheli işlem bildirimlerini analiz, değerlendirme ve ilgili birimlere sevk faaliyetlerinin yanı sıra aklama suçu incelemeleri, yükümlülük denetimleri, eğitim ve bilgilendirilme faaliyetlerini geçen yıl da yoğun şekilde sürdürdü.

Söz konusu faaliyetlerin yaygınlaştırılmasıyla şüpheli işlem bildirim sayısı 2016'da 132 bin 570 iken, geçen yıl 176 bin 411 olarak gerçekleşti.

ADLİ TALEP VE İHBARLAR 3 KAT ARTTI

MASAK'a gönderilen adli talep ve ihbarların sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık 3 kat artışla 6 bin 640'tan 27 bin 209'a yükseldi. Kurula ulaşan 26 bin 800 terör ve terörün finansmanı konulu bildirimin 26 bin 647'si FETÖ ile bağlantı şüphesiyle gönderildi. Analiz ve değerlendirme faaliyetleri kapsamında geçen yıl 73 bin 370 kişi hakkında 13 bin 108 rapor düzenlenerek, adli makamlara ve kolluk birimlerine intikal ettirildi.

Analiz ve değerlendirme çalışmaları neticesinde hazırlanan 5 bin 396 bilgi notu kapsamında, 24 bin 804 kişi hakkında başta kolluk birimleri olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla istihbari nitelikte bilgi paylaşımında bulunuldu.

Aklama suçu inceleme faaliyetleri kapsamında 209 inceleme dosyasından 38'i sonuçlandırılırken, bu dosyalarda ismi geçen kişi sayısı bin 775 olarak tespit edildi. Aklama ve terörizmin finansmanına ilişkin analiz, değerlendirme ve inceleme çalışmaları sonucunda geçen yıl toplam 203 kişi hakkında suç duyurusu yapıldı.

8 BİN 220 FİNANSAL İŞLEM ASKIYA ALINDI

MASAK tarafından, aklama ve terörün finansmanıyla bağlantılı kişiler hakkında gönderilen şüpheli işlem bildirimlerine istinaden, geçen yıl toplam değeri 410 milyon lirayı aşan 8 bin 220 finansal işlemin askıya alınmasına karar verildi.

Öte yandan, 2017 yılında illegal bahis organizatörleri tarafından banka hesapları kullanılan 904 kişi hakkında 874 mali tespit raporu adli makamlara iletildi, 2 bin 287 kişi hakkındaki bin 382 bilgi notu da Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına ve ilgili denetim birimlerine intikal ettirildi.

Mali tespit raporları ve bilgi notları uyarınca mahkemeler tarafından bin 104 kişi hakkında, değeri 132 milyon lirayı aşan el koyma kararları verildi.