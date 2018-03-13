Ormanda denediler fırın içinde soktular

İstanbul
Bayrampaşa'daki Alışveriş merkezine bomba yerleştirirken yakalanan teröristler ile ilgili soruşturma tamamlandı. 14 şüphelinin yeraldığı iddianamede saldırıyı planlayıp gerçekleştirmeyi hedefleyen 4 terörist için ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.
SABAH; İstanbul Bayrampaşa
'da 28 Ekim 2017'de Forum AVM
'ye bombalı terör saldırısı düzenlemeye çalışırken son anda yakalanan DEAŞ
'lı teröristlerin patlayıcı
ları AVM'ye yerleştirme görüntülerine ulaştı. Olay yeri güvenlik kameraları ve şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital dokümanlarda yer alan o görüntülere göre, saldırı planının çok daha önceden hazırlandığı, bombaların evde imal edildikten sonra Arnavutköy'de ormanlık alanda "deneme patlaması" gerçekleştirildiği görülüyor. Teröristler Arnavutköy ve Esenyurt
'taki evlerinde bomba imal ederken de görüntü çekmişler.
Saldırı planı, teröristlerin Esenyurt ve Arnavutköy'de kaldıkları iki ayrı evde 27 Ekim'de meydana gelen yangın
sonrasında deşifre edilmişti. Sıradan bir yangın gibi görünen olay sonrası polis, evlerin patlayıcı imalatı için kullanıldığını saptarken, yangının da arkada delil bırakmamak için çıkarıldığını belirledi. Arnavutköy'deki evde Mücahit Şahin ve imam nikâhlı olarak birlikte yaşadığı Hatice Yurdakul'un kaldığı, Esenyurt'taki evde ise Can Yenil ile Sezgen Pekmedir'in kaldığını belirleyen polis, dört şüpheliyi 28 Ekim'de İstanbul Bayrampaşa'da bulunan Forum İstanbul Alışveriş Merkezi'nde patlayıcıları yerleştirirken suçüstü yakaladı. Şüpheliler, DEAŞ bağlantılarının belirlenip kullandıkları aracın yerinin tespit edilmesi ile AVM'de bombaları patlatamadan yakayı ele verdi.
İddianameye yansıyan deliller arasında, bombanın nasıl yapıldığına yer verilen detaylı tariflerin bulunduğu çok sayıda evrağın da yer alması dikkat çekti.
İddianamede yer alan fotoğraf ve video kayıtlarına göre Hatice Yurdakul 12:25'de patlayıcıları AVM'ye getiriyor.
12:30'da Yurdakul, Mücahit Şahin ile birlikte patlayıcıları AVM'deki emanet eşya dolaplarına yerleştiriyor.
Görüntülere göre patlayıcılar, daha önce AVM içindeki bir mağazadan alınmış ve değiştirilme bahanesiyle getirilmiş bir fırının içinde X-Ray cihazına konulmadan yandaki boşluktan AVM'ye sokuluyor. Teröristlerin aile görüntüsü vermesi ve market arabası ile AVM'de gezdikleri görülüyor. FIRIN İÇİNDE SOKTULAR:
Bomba düzeneğinin daha önce Arnavutköy'de ormanlık bir alanda denendiği görülüyor. Militanlar, o bombaları AVM'den aldıkları fırının içine koyup, AVM'ye "değişim" bahanesiyle sokmayı başarmıştı. 29 EKİM'İ KANA BULAYACAKLARDI
Bomba yapım evi olarak kullanılan Arnavutköy ve Esenyurt'taki evlerin polis tarafından tespit edilmemesi için evlerde 27 Ekim 2017 günü kasti olarak yangın çıkarılmıştı. Hücre üyeleri, 36 saat içinde saldırıyı gerçekleştirmeyi planladığı için kaldıkları evleri terk etti. Soruşturmada bombalı saldırının 29 Ekim'de AVM'nin en kalabalık olduğu bir günde düzenlenmesinin planlandığı belirtildi. AĞIR MÜEBBET HAPİS TALEP EDİLDİ
Saldırı planı ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Orhan Aydın tarafından 14 şüpheli hakkında ilgili hazırlanan iddianamede ise alışveriş merkezine motor ve araçla 109 bombanın sokulduğuna yer verilirken, saldırıyı planladıkları belirlenen 4 DEAŞ üyesi sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Bombaların AVM'ye sokulmasında ihmalleri oldukları değerlendirilen 2 güvenlik görevlisi de aynı dosya kapsamında görevi ihmalden yargılanacak.