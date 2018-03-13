PKK ve ona ait her unsur terör örgütü listesinde yer almalı

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Büyükelçi Christian Berger, 26 Mart'ta Bulgaristan'ın başkenti Varna'da gerçekleşmesi planlanan AB-Türkiye Liderler Toplantısı öncesi üç önemli konunun gündeme geleceğini söyledi. Eskişehir Ticaret Odası mensuplarıyla bir araya gelen Büyükelçi Berger, toplantıda üç önemli konunun gündeme geleceğini ve birçok konunun da ele alınacağını belirtti. Toplantıda ele alınacak konular, vize serbestisi kriterlerin tamamlanması, gümrük birliğinin güncellenmesi ve terör örgütleri PKK/YPG/FETÖ ile mücadele.

GÜMRÜK BİRLİĞİNİN GÜNCELLENMESİ AB'NİN DE FAYDASINA

Gümrük Birliği üyelik açısından önemli bir konu olduğunu belirterek, Gümrük Birliği kapsamının genişletilmesi için Avrupa Komisyonunda müzakere edildiğini ifade etti. Berger, "Bunun içeriğine dair değerlendirme, her iki taraf için önemli kar sağlayacaktır. Hesaplamalara göre bu gerçekleşirse Türkiye'nin Gayri safi yurtiçi hasılası yüzde 1.2 oranında artacak. Bu da yıllık 12 milyar Euro'ya milyara çıkacak. Bu konu Avrupa Birliği için de avantaj sağlayacak" şeklinde konuştu.



AB ÜLKELERİNİN ONAYI VİZE SERBESTİSİ SÜRECİNİ HIZLANDIRABİLİR

Vize serbestisi konusunda hukuki açıdan karmaşık bir konu olduğunu vurgulayan Berger, "Birkaç hafta önce AB'ye Türk hükümeti vize serbestisi konusunda bir sunum yaptı. Şu anda bu öneriler Brüksel'de inceleniyor. Umarım yakın zamanda bu analizlerin sonucunu duyarız" şeklinde konuştu.Bu teknik süreci takip eden bir siyasi sürecin olduğunu söyleyen Berger, daha önceki tecrübelerine dayandırarak vize serbestisinin birkaç yıl sürebileceğini fakat belli bir süre belirlemek mümkün olamayacağının altını çizdi. Berger sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa Komisyonu Türkiye'nin vize serbestisinin tüm şartlarını yerine getirdiğine karar verse bile, hem AB üyesi ülkelerinin hem Avrupa Parlamentosunun bunu onaylaması gerekiyor. Tabii AB ülkeleri ve parlamentonun bunu öncelik olarak belirlemesi halinde işlerin biraz hızlanması söz konusu olabilir."

PKK AB'NİN TERÖR LİSTESİNDE KALMAYA DEVAM EDECEK

Terör örgütü PKK'nın AB terör listesinde olduğunu hatırlatan Berger, "PKK AB'nin terör listesindedir ve bu listede kalmaya devam edecektir. Eğer bir örgüt terör listesinde yer alıyorsa, bu örgüte bağlı her husus da yer almalı. Bu bayrağını ve gösterisini de içerir" diye konuştu.