Resmiye teyzenin okuma yazma aşkı

Turkuvaz Medya
'nın başlattığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile eşi Emine Erdoğan
'ın destek verdiği Okuryazarlık Seferberliği Kampanyası kapsamında kursa giden 75 yaşındaki Resmiye Gök adeta 'cehalete mühür' bastı. Ankara'da Yenimahalle Halk Eğitim Merkezi
'ndeki kursa katılan Gök, açılış programına katılan Emine Erdoğan'a teşekkürlerini iletmişti. Gök'ün azminden ve hikâyesinden çok etkilenen Emine Erdoğan mezuniyet törenine katılmaya söz vererek "Tüm kadınlara ve okuma yazma bilmeyenlere örnek olsun" demişti. GENÇLERE BURS VERDİ
3 çocuk annesi Gök, babasının ikinci evliliğini yapmasıyla okula hiç gidemedi. "Hem annemin hem analığımın doğurduğu bebeklere ben baktım, babam okula göndermedi" diyen Gök, genç kızlığında halı dokuma kursu sonrası sanat okuluna yönlendirildi. Ancak babası "Kız çocuğunun sanatla işi olmaz" diyerek hiç tanımadığı biriyle evlendirdi. Gök, "Kocam çok iyi bir insan çıktı. Yıllarca bana destek oldu. Çocuklarımızı okuttuk, üniversite bitirdiler. Bana her konuda destek oldu. Okuma yazma kursuna da katıldım. Ancak bu kez de analığım vefat edince gidemedim" dedi. Gök, vefat eden eşinden kalan emekli maaşının bir kısmıyla üniversite öğrencilerine burs sağladı. "Bir doktor, bir mühendis, bir öğretmen okuttum" diyerek gururlanan Gök akrabalarının çocuklarının da eğitimine katkı verdi.
Gök en son okuttuğu üniversite öğrencisinin bursunu ödemek için PTT'ye gittiğinde her memurun kendisine imza yerine parmakla mühür bastırttığını anlatarak, "Nasıl utandım yavrum bir bilsen. O kara mühür elime değil alnıma çalındı sanki, utandım" diye anlattı yaşadıklarını. Eve döndüğünde haber bülteninde atv'de Müge Anlı
'nın başlattığı ve Emine Erdoğan'ın himaye ettiği Okuryazarlık Seferberliği Kampanyası'na ilişkin haberleri duyduğunu anlatan Gök, "Yenimahalle Halk Eğitim Merkezi'ne hemen kaydoldum. Bu son fırsatı kaçırmayacağım. Okuma yazmanın yaşı yok. Allah Müge Anlı'dan da Cumhurbaşkanımızdan da Emine hanımefendiden de razı olsun" dedi. Gök, "7 yaşında okula başlayan bir çocuk gibi heyecanlıyım. Geceleri heyecandan uyuyamıyorum" ifadeleriyle mutluluğunu anlattı. EMİNE ERDOĞAN MEZUNİYET TÖRENİNE KATILMA SÖZÜ VERDİ
Emine Erdoğan, Yenikapı Halk Eğitim Merkezi'ndeki açılış töreninde Resmiye Gök'ü azminden dolayı kutlayıp tebrik etmişti.