Tahliye için eşini suçladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ
) hücre evlerinde ve kriptolu programlarda yaptıkları sohbet ve telkinlerle ayakta tutmaya çalışan örgüt ablaları ve abileri hesap veriyor. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 41 sanıklı davada son savunmalar alındı. Çoğu ağlayarak savunma yapan sanıklar, beraat ve tahliye edilmelerini istedi.
FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı olan ByLock
'u kullanmakla suçlanan sanıklardan Esra Güllüce, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu 7 yıllık vaiz olduğunu söyledi. Eşiyle ilgili de ByLock iddiası çıktığını belirten Güllüce, "Hangisini savunacağız bilmiyorum. İki ay sonra bana 'senin telefonunu eşin kullanmış' denirse... Eşten dolayı karışıklık olmuş olabilir. Hakkımda tek somuta yakın delil ByLock. Onu da yarın 'eşin kullanmış aslında' denirse ne olacak? 15 aydır tutukluyum. En ağır suçlu olsam bile bu kadar sürede cezamı çekmiş olurdum herhalde" diye konuştu.
Sanık Emine Sivri Aşkın ise, "ByLock'ta binlerce sinyal beni şaşırttı. Yurdun wifi'sini kullanıyorduk. Belki o yüzden çok sinyal görünüyordur" diye konuştu. Aşkın, eşinin de aynı davada ByLock kullanmakla suçlandığını ve tutuklu olduğunu belirterek, iki çocuğuna bakabilmesi için kendisinin tahliye edilmesini istedi.
Davada bir hafta önce ceza istemlerini açıklayan Cumhuriyet savcısı, 41 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.