Afrin’de son dakika! İşte TSK’dan gelen yeni açıklama

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 54'üncü gününde, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 3 bin 444 oldu.

OPERASYON 54. GÜNÜNDE

TSK tarafından 20 Ocak'ta, Türkiye'nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 54'üncü güne girildi.

3 BİN 444 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Genelkurmay Başkanlığı'nca terör örgütü hedeflerinin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesi ile sürdürülen harekâtın başından bu yana 51'i son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 444 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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AFRİN'İN MERKEZİ KUŞATILDI

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 12 Mart'tan itibaren Afrin kent merkezinin kuşatıldığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sürdürüldüğü, harekatın planlama ve icrasında yalnızca teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı belirtildi.

Sivil ve masum kişilerin ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği hatırlatılan açıklamada, harekat sırasında tüm faaliyetlerin hem askeri hem ahlaki değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir anlayışla icra edildiği vurgulandı.

Açıklamada, harekat bölgesinde kalan sivillerin sağlık hizmetleri dahil temel insani ihtiyaçlarının özveriyle karşılandığı belirtildi. Bu kapsamda ele geçirilen bölgelerde güvenliğin sağlanmasının ardından öncelikle bölge halkının evlerine dönmelerine yardımcı olunduğu, eş zamanlı olarak Kızılay ve AFAD ile koordineli şekilde insani yardım faaliyetleri başlatıldığı ifade edildi.