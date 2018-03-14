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Afrin'e giden 'a ailesinden sürpriz

Zeytin Dalı Harekâtı'na sevk edilen Jandarma Özel Harekat (JÖH) konvoyunda bulunan Jandarma Osman Çihangir'in (28), 'in Nurdağı ilçesinde oturan ailesi, otoyolda durdurdukları otobüsteki oğullarına sürpriz yaptı. Ailenin 5 aydır görmedikleri oğulları ile hasret gidermeleri, duygulu anlar yaşattı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2018 10:51 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 10:59
Afrin'e giden Uzman Çavuş'a ailesinden sürpriz

'tan 'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılmak için Suriye sınırına sevk edilen personelden oluşan otobüs konvoyu, 'in Nurdağı ilçesinden geçti. Konvoyda bulunan bekar Osman Çihangir'in Nurdağı'na oturan ailesi ise oğullarına sürpriz yaptı.

SARILARAK HASRET GİDERDİLER

İlçenin kırsal Kantrancı Mahallesi'nde oturan babası Mehmet, annesi Fatma ile akrabaları, gece ilçeden geçen konvoyu durdurup, Osman Çihangir'i Türk bayraklarıyla karşıladı. Osman Çihangir, karşısında 5 aydır görmediği ailesini görünce kısa süreli şaşkınlıkta konuşamazken, sarılarak hasret giderdi.

EN BÜYÜK ASKER BİZİM ASKER

Şırnak'tan 'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılmak için Suriye sınırına sevk edilen personelden oluşan otobüs konvoyu, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden geçti. Konvoyda bulunan bekar Uzman Çavuş Osman Çihangir'in Nurdağı'na oturan ailesi ise oğullarına sürpriz yaptı. İlçenin kırsal Kantrancı Mahallesi'nde oturan babası Mehmet, annesi Fatma ile akrabaları, gece ilçeden geçen konvoyu durdurup, Osman Çihangir'i Türk bayraklarıyla karşıladı. Osman Çihangir, karşısında 5 aydır görmediği ailesini görünce kısa süreli şaşkınlıkta konuşamazken, sarılarak hasret giderdi. Kalabalık, ellerinde Türk bayraklarıyla konvoyun önünde bir süre tekbir getirip, 'En büyük asker, bizim asker' sloganı attı.

Afrin'e giden askerin ailesinden otoyolda duygulandıran sürpriz

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Afrin'e giden Uzman Çavuş'a ailesinden sürpriz
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