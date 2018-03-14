Aydın merkezli FETÖ operasyonu

Aydın merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, Kuyucak İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı E.E'nin de aralarında yer aldığı 8 zanlı gözaltına alındı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, Aydın, Antalya, Diyarbakır, Isparta, Uşak ve İzmir'de 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Kuyucak İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı E.E. ve mahrem imamların da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ele geçirilen dijital verilere el konuldu.

Adreslerinde bulunamayan 3 zanlı aranıyor.