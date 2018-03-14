Babaya son bakış

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı'nda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Tankçı Uzman Çavuş
Taner Kart, Ordu
'nun Ünye ilçesinde, yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde çıkan çatışma
da şehit düşen Uzman Çavuş Göksel Koç ise memleketi Isparta
'da toprağa verildi. BAKANLAR DA KATILDI
Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart'ın (26) naaşı Ordu'nun Ünye ilçesi Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. Törende anne Nurlu ve baba İlhan Kart metanetini korurken, şehidin bir yıl önce evlendiği eşi Ayşe Kart gözyaşlarını tutamadı. Törene Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ordu Valisi Seddar Yavuz, şehidin yakınları ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Cenaze namazında şehit babası İlhan Kart, Bakan Tüfenkci ile birlikte saf tuttu. Şehidin cenazesi Akkuş ilçesine bağlı Tuzak mahallesinde toprağa verildi. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Göksel Koç (40) içinse Isparta'nın Keçiborlu ilçesi Kozluca köyünde tören düzenlendi. Cenaze törenine şehidin yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. YETİM YEĞENİNİ DE OKUTUYORDU
Şehidin 4 yaşındaki kızı Ecem Naz, törende askeri üniforma giydi. Şehidin naaşı Kozluca köyü mezarlığında toprağa verildi. Evli ve 2 çocuk babası Göksel Koç'un ailesiyle birlikte Şehit Göksel Koç'un astsubay olan ağabeyinin yaklaşık 10 yıl önce kızı ve eşinin öldüğü trafik kazası sonrası yatağa bağımlı hale geldiği ve 2 yıl önce de yaşamını yitirdiği öğrenildi. Şehit uzman çavuş ağabeyinin çocuğunu da okutuyordu.