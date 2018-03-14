Başbakan Yıldırım Azerbaycan'a geldi

Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Necdet Ünüvar, MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu ve eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin de Azerbaycan'a geldi.

Azerbaycan temasları kapsamında, bugün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek Başbakan Yıldırım, Azerbaycan Meclis Başkanı Oktay Esadov ve Azerbaycan Başbakanı Artur Rasizade ile görüşecek.

Yıldırım, Azerbaycan temaslarının ikinci gününde 6. Küresel Bakü Forumu'na katılacak, foruma katılan ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.