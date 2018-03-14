Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doktorlarımıza saldıranların teröristten farkı yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşularından satır başlıkları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizler eşref-i mahlukat olan insana verilebilecek en güzel hizmeti ifa ediyorsunuz. Doktorlara kalkan elleri affetmek mümkün değil. Bunların teröristten farkı yoktur.

Hekimlerimiz başta olmak üzere sağlık çalışanlarımızın işleri iyi yaptıklarında hastalardan ve onların yakınlarından aldıkları dua herhalde hiçbir maddiyatla ölçülemez. Rabbim her birinizden ayrı ayrı razı olsun.



İbn-i Sina'nın eserlerinin bir kısmı tıp ile ilgiliyken, asıl büyük yekunu ise felsefe ve ahlak gibi diğer alanlara aittir.



Sarıkamış'ta karın altından çıkan askerlerimizden bağzılarının üstleri çıplaktı. Tüfeklerine sarılı olarak donarak ölmüşlerdi

Millet olarak bu ülkeyi kahramanlıklar ve fedakarlıklar üzerine kurduk Doktorlara kalkan elleri affetmek mümkün değil

Modern hastanelerimizi kurduk, kuruyoruz. Hekimlerimize ve sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Külliye'de önemli açıklamalar

EN AZ 3 ÇOCUK TAVSİYESİ

Nüfusumuz millet olarak en büyük gücümüzdür. Bunu unutmayın ve bunu korumak zorundayız.

Güneydoğu'da teröristler hastanelerimizi yakmadı mı? Kürtlerin temsilcisiyim diyorsun, geliyorsun hastaneyi yakıyorsun, bombalıyorsun. Oraya gidecek olan da Kürt zaten.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TIP Bayramında önemli açıklamalar

AFRİN'DE RAKAM 3 BİN 486'YA YÜKSELDİ

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3.486'ya çıktı.

"TERÖR KORİDORUNU EN DOĞUSUNDAN EN BATISINA KADAR TEMİZLEYECEĞİZ"

Afrin'e girdik giriyoruz. İyice yaklaşmış vaziyetteyiz. Bizim derdimiz işgal değil, bizim derdimiz, bu terör koridorunu en doğusundan en batısına kadar teröristlerden temizlemektir.



Askerlerimiz cephede her türlü şartlara uygun bir şekilde donanımlı. Onlara ne gerekiyorsa yapıyoruz. Çünkü onlar canlarını bu millet için veriyor.

Bizim buraya sınırımız var. ABD'nin sınırı mı var? Koalisyon güçlerinin sınırı mı var? Rusya, rejimle hareket ediyor, koalisyon güçleri kiminle hareket ediyor?

Tillerson'a özellikle anlattım. Bu silahları neden buraya getiriyorsunuz? Hiçbir ses yok.

Ayrıntılar Geliyor...