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Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de konuşuyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklamalarda bulunuyor.

Giriş Tarihi: 14.3.2018 21:05 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de konuşuyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşularından satır başlıkları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizler eşref-i mahlukat olan insana verilebilecek en güzel hizmeti ifa ediyorsunuz. Doktorlara kalkan elleri affetmek mümkün değil. Bunların teröristten farkı yoktur.

Hekimlerimiz başta olmak üzere sağlık çalışanlarımızın işleri iyi yaptıklarında hastalardan ve onların yakınlarından aldıkları dua herhalde hiçbir maddiyatla ölçülemez. Rabbim her birinizden ayrı ayrı razı olsun.

İbn-i Sina'nın eserlerinin bir kısmı tıp ile ilgiliyken, asıl büyük yekunu ise felsefe ve ahlak gibi diğer alanlara aittir.

Askerlerimiz cephede her türlü şartlara uygun bir şekilde donanımlı. Onlara ne gerekiyorsa yapıyoruz. Çünkü onlar canlarını bu millet için veriyor.

Güneydoğu'da teröristler hastanelerimizi yakmadı mı? Kürtlerin temsilcisiyim diyorsun, geliyorsun hastaneyi yakıyorsun, bombalıyorsun. Oraya gidecek olan da Kürt zaten.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de konuşuyor...
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