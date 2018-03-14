Cumhurbaşkanı Erdoğan Selin Şekerci’yi affetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu öncesi haklarında şikayette bulunduğu kişileri affedeceğini, davaları geri çekeceğini belirtmişti. Erdoğan, kendisine sosyal medya üzerinden hakaretlerde bulunan Selin Şekerci'yi affetti.

ERDOĞAN'IN AVUKATI KATILMADI

Bugün İstanbul 44'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "tehdit" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlarından 1 yıl 8 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan oyuncu Selin Şekerci ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı katılmadı. Şekerci'nin avukatı Nail Gönenli, müvekkilinin iş nedeniyle şehir dışında olduğunu söyledi.

ERDOĞAN AFFETTİ

Duruşmada hâkim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından şikâyetin geri alındığına dair dilekçe verildiğini belirtti. Hakimin, usul gereği ünlü oyuncu Selin Şekerci'nin ifade vermesi gerektiğini hatırlatması üzerine Şekerci'nin avukatı Gönenli, suçlamanın 'Kamu görevlisine hakaret' olduğunu belirtti ve 'Şikâyetten vazgeçilmiştir' dedi. Şekerci'nin mazeretini kabul eden mahkeme, ifadesinin alınması için bir sonraki duruşmada hazır bulundurulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.