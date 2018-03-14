Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Cumhurbaşkanı Erdoğan Selin Şekerci’yi affetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ’yi affetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu öncesinde hakkında şikâyette bulunduğu isimleri affedeceğini ve davaları geri çekeceğini belirtmişti. Bunun üzerine kendisi hakkında geçtiğimiz yıllarda sosyal medya hesabı üzerinden hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncu ’yi affetti. Şekerci’nin davası düştü.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2018 11:57 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 12:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan Selin Şekerci’yi affetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu öncesi haklarında şikayette bulunduğu kişileri affedeceğini, davaları geri çekeceğini belirtmişti. Erdoğan, kendisine sosyal medya üzerinden hakaretlerde bulunan 'yi affetti.

ERDOĞAN'IN AVUKATI KATILMADI

Bugün İstanbul 44'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "tehdit" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlarından 1 yıl 8 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan oyuncu Selin Şekerci ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı katılmadı. Şekerci'nin avukatı Nail Gönenli, müvekkilinin iş nedeniyle şehir dışında olduğunu söyledi.

ERDOĞAN AFFETTİ

Duruşmada hâkim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından şikâyetin geri alındığına dair dilekçe verildiğini belirtti. Hakimin, usul gereği ünlü oyuncu Selin Şekerci'nin ifade vermesi gerektiğini hatırlatması üzerine Şekerci'nin avukatı Gönenli, suçlamanın 'Kamu görevlisine hakaret' olduğunu belirtti ve 'Şikâyetten vazgeçilmiştir' dedi. Şekerci'nin mazeretini kabul eden mahkeme, ifadesinin alınması için bir sonraki duruşmada hazır bulundurulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan Selin Şekerci’yi affetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN