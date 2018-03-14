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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile 'nın başkenti 'da biraraya geldi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2018 12:28 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 12:30
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretinde Rusya Dışişleri Bakanı ile ikili ilişkiler ve Suriye konusunu görüşmek üzere biraraya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lavrov ile yaptığı görüşmede " Toplantımız, 3 Nisan'da Ankara'daki Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin bir sonraki toplantısının düzenlenmesine hazırlık aşamasındadır" dedi. Çavuşoğlu ayrıca ikili ilişkilerin gelişmesi için bölgesel meselelerin çözümlenmesinde işbirliğinin genişletilmesine yönelik ortak ilgilerinin olduğunu da duyurdu.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile bir araya geldi
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