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Esed güçlerinden Hama'ya ölümcül hava saldırısı

Suriye'nin Hama iline bağlı Madik Kalesi köyüne Beşşar Esed rejiminin düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 4 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil de yaralandı. Son 4 günde İdlib ve Hama bölgelerindeki sivil yerleşimlere yönelik hava saldırılarında 17 sivil hayatını kaybetti, 45 sivil de yaralandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2018 19:16 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 19:21
Esed güçlerinden Hama'ya ölümcül hava saldırısı

Hama Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Ammar Sellüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde Hama ilindeki Madik Kalesi'ndeki sivil yerleşimlere düzenlenen hava saldırısında 2'si çocuk, 1'i kadın 4 sivil öldü, 5 sivil yaralandı." dedi.

BMGK ATEŞKES İSTEDİ AMA...

BMGK, 24 Şubat'ta aldığı kararla, başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti.

"Gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı ise belirsiz kalmıştı. Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) saatlerinde geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

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Esed güçlerinden Hama'ya ölümcül hava saldırısı
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