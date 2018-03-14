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Fetö'cülere "tahliye" yazan eski Hakim Başer'in hakim eşi de "terör örgütü üyeliği"nden hüküm giydi

Kapatılan Samanyolu yayın grubu Başkanı Hidayet Karaca’nın da aralarında bulunduğu 62 kişi hakkında tahliye kararı verdikten sonra tutuklanan hakim Mustafa Başer’in eşi Rabia Başer de, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan hapis cezasına çarptırıldı. Hakimlerin ablası olduğu iddia edilen Rabia Başer'in avukatı, müvekkilinin ihraç edilmeden önce 1. Sınıf hakim olduğunu belirterek, hakkındaki yargılamanın Yargıtay'da yapılması gerektiğini ileri sürdü.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2018 16:48 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 17:02
Fetö'cülere tahliye yazan eski Hakim Başer'in hakim eşi de terör örgütü üyeliğinden hüküm giydi

Eski Bölge İdare Mahkemesi hakimi Rabia Başer, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan karar duruşmasında tutuklu sanık Rabia Başer hazır bulundu.

7 YIL 6 AY HÜKÜM GİYDİ

Son savunmasını yapan Başer, suçlamaları reddederken avukatı da müvekkilinin ihraç edilmeden önce 1. Sınıf hakim olduğunu belirterek, hakkındaki yargılamanın Yargıtay'da yapılması gerektiğini ileri sürdü. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Rabia Başer'in "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

EŞİ DE ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN CEZAEVİNDE

Rabia Başer'in eski hakim eşi Mustafa Başer de, "Terör örgütü üyeliği" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlarından 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Tahliye oyunu bozuldu

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Fetö'cülere "tahliye" yazan eski Hakim Başer'in hakim eşi de "terör örgütü üyeliği"nden hüküm giydi
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