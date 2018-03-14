İBB 50 avukatla takipte

15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'ni (İBB
) işgal edip 14 kişiyi şehit eden askerlerin davası dün İstanbul Silivri'de 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmayı İBB, İSKİ ve İETT
'den 50 avukat ile 150 kişilik ekip takip etti. 52 sanığın yargılandığı davada savunma yapan erler, FETÖ'cü subayların ihanetini birinci ağızdan anlattı. Tutuklu sanık er Hakan Kavun "Albay Zeki Demir
ve yüzbaşı Ramazan Ertürk'ün gözünü kan bürümüştü. Ben insanlara ateş ettiklerini gözlerimle gördüm" dedi. Tutuklu er Şahin Demirel ise Yasin adlı askeri kimin vurduğunu sorunca, arkadaşlarının "Komutan (Albay Zeki Demir) vurdu" dediklerini anlattı. Tutuklu erlerden Muhammet Ali Gümüş de darbe girişimi sırasında İBB önünde nöbet tutarken yanına gelen arkadaşının "Albay Zeki Demir iki arkadaşımızı vurdu" dediğini aktardı. Er Gümüş, "Ben de Albay'ın sivil vurduğunu gördüm" dedi.