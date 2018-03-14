İstanbul merkezli sahteciliğe yönelik operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün, sahte belgelerle rehinli ve hacizli araçların satışını yaparak, kamu kurum ve kuruluşları dolandırdığı ve haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 16 ilde 65 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şu ana kadar 51 kişi gözaltına alındı.

Suç örgütünün, sahte evrak düzenleyerek 25 hacizli araçtan 19'unu sattığı ve 5 milyon 700 bin lira haksız kazanç elde ettiği öğrenildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Resmi belgede sahtecilik", "Mühürde sahtecilik" ve "Kamu kurum ve kuruluş dolandırıcılığı"suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.