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merkezli sahteciliğe yönelik operasyon

merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda, düzenleyerek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 65 kişiden 51'i gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2018 14:47
İstanbul merkezli sahteciliğe yönelik operasyon

Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün, lerle rehinli ve hacizli araçların satışını yaparak, kamu kurum ve kuruluşları dolandırdığı ve haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 16 ilde 65 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şu ana kadar 51 kişi gözaltına alındı.

Suç örgütünün, sahte evrak düzenleyerek 25 hacizli araçtan 19'unu sattığı ve 5 milyon 700 bin lira haksız kazanç elde ettiği öğrenildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Resmi belgede sahtecilik", "Mühürde sahtecilik" ve "Kamu kurum ve kuruluş dolandırıcılığı"suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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İstanbul merkezli sahteciliğe yönelik operasyon
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