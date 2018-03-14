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'da nevruz öncesi terör operasyonu: 5 kişi yakalandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü () ekipleri, 13 Aralık 2017'de 'de bulunan bomba yüklü minibüsle ilgili soruşturmada aranan 'Bırso' kod adlı 'lı Gülsüm B. ile irtibatlı şüphelileri tespit etti.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2018 10:47
İstanbul'da nevruz öncesi terör operasyonu: 5 kişi yakalandı

Ekipler, şüphelilerin yaklaşan nevruz öncesinde 'da bombalı eylem yapma talimatı aldıklarının belirlenmesi üzerine operasyon kararı aldı. Özel Tim ekipleri ve özel harekat polislerinin desteğiyle sabah saatlerinde 6 ilçede bulunan 12 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonda N.M.A, K.K., S.Ö., H.K. ve H.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital veriler ele geçirildi. 5 şüpheli sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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İstanbul'da nevruz öncesi terör operasyonu: 5 kişi yakalandı
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