İttifak yasası Meclis’ten geçti

Muhalefet partilerinin itirazları düzenlemenin daha çok seçim güvenliğine ilişkin maddelerinde toplandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İttifak yeni bulduğumuz, bizim icat ettiğimiz bir şey değil, siyasal organizmanın canlı bir şekilde duymuş olduğu ihtiyaçtır. Biz bu ihtiyacı bir düzenleme imkanı getiriyoruz" dedi. Gül, seçimlerin tarafsızlığının zarar göreceğine "Valilerin gözetiminde ve denetiminde bir seçim gerçekleşmeyecektir. Seçim işlemleri ve hukuku yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında gerçekleşecektir" mesajı verdi. Gül, özellikle belli meslek mensuplarının ikamet ettiği lojmanda, aynı aileye mensup kişilerin oturduğu sitelerde oy vermenin gizliliğinin sağlanması açısından da bu düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirtti. Gül, "Yüzde 1-2 gibi küçük sayılabilecek ve Meclis'te temsil edilemeyecek birtakım görüşlerin, Türkiye'deki farklı temsil ve kesimlerin de Mecliste bu anlamda temsiliyetini sağlayacak bir düzenlemedir" diye konuştu. Bakan Gül, sandık kurulu mührü taşımayan zarflarda kullanılan oyların geçerli sayılmasına ilişkin eleştirilere şu yanıtı verdi: "Vatandaş oyunu kullanıyor ama sandık kurulundaki 5-7 kişinin o sandıkta pusulayı mühürlememesinin, sandık kurulu mührünü ifa etmemesinin, görevini yerine getirmemesinin faturasının asla seçmene çıkarılmaması gerekiyordu. O hususta bir düzenleme yapılmıştır. Kaldı ki 'Oy pusulaları mühürsüzdür.' şeklindeki bir iddiayı kabul edemeyiz." Gül, teklifte, sandık başkanlarının kamu görevlileri arasından kurayla seçilmesi hususuna yer verildiğini ve dolayısıyla objektif bir düzenleme getirildiğini de sözlerine ekledi. YASA NE GETİRİYOR Genel
Kurul'da kabul edilen yasa şu düzenlemeleri içeriyor:
İTTFAK YASAĞI KALKIYOR: Teklif 26 maddeden oluşan ve 4 yasada değişiklik yapan teklif, partilerin seçim ittifakı kurmalarının önündeki engeli de kaldırıyor.
PROTOKOL VE AYRI LİSTE: Seçim ittifakı yapan partiler bir protokol düzenleyip YSK'ya başvurabilecek. İttifak parti
leri, oy pusulasında yan yana ve bir diktörtgen içinde yer alacak. İstenirse ittifaka bir isim verilebilecek.
OYLAR NASIL DAĞITILACAK: Önce ittifak partilerinin toplam oyuna göre çıkardıkları milletvekilleri belirlenecek. Daha sonra bunlar ittifak partileri arasında oy oranlarına göre dağıtılacak.
SEÇİLME YAŞI 18: Anayasa'da yapılan değişikliğe paralel olarak 18 yaşına gelen gençlerin muhtarlıktan belediye başkanlığına kadar yerel yönetimlerde aday olmasının yolu açılıyor.
SEYYAR SANDIK: Yatağa bağımlı vatandaşlarca seçme hakkının kullanılması için seyyar seçim sandığı kullanılacak.
BAŞKA PARTİNİN LİSTESİNDEN ADAY: Partilere ayrıca bir başka partinin milletvekili listelerinden aday olmanın yolu da açılıyor. CHP SON DAKİKADA KAVGA ÇIKARDI
İttifak görüşmelerinde söz alan İzmir milletvekili Musa Çam
'ın TBMM Genel Kurul
u'nda bulunan MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'ye yönelik ahlaksız ve provokatif sözleri kavganın fitilini ateşledi. Çam'ın sözlerine AK Parti ve MHP sıralarından tepkiler geldi. Oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı Çam'ı uyardı.Daha sonra yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. 3 OTURUM CEZA
AK Partililer ve MHP'liler Musa Çam arasında arbede yaşandı. CHP'liler ve HDP'liler Musa Çam'ı Genel Kurul'un dışına çıkardı. Oturuma ara verilirken arbede uzun süre devam etti. MHP'liler ile CHP'liler arasında kavga daha sonra kulise taştı. CHP'liler Çam'ı çay ocağının yanındaki kapalı bir bölüme götürdüler. Çam'a 3 birleşim Genel Kurul'a katılmama cezası verildi. Çam'ın maaşından ayrıca 12 bin TL de para cezası kesilecek. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel
TBMM Genel Kurulu'nda bulunan MHP Genel Başkanı Bahçeli'den CHP grubu adına özür diledi.