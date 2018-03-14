Komplocu hâkim Yaz’ın yargılanmasına başlandı

MHP'li muhaliflere kongre yolunu açan ve partiyi karıştırmaya kalkışan eski hakim Burhan Yaz
'ın FETÖ
üyeliğinden yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı. Sanık Yaz, Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. FETÖ'nün TSK'ya kurduğu ilk tertibi olarak kabul edilen Şemdinli iddianamesini hazırlayan Savcı Ferhat Sarıkaya'nın aile dostu olduğunu belirten Yaz, Sarıkaya'nın Güney Afrika
'da olduğu dönemde, ona moral olması açısından Afrika'ya gittiğini anlattı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Sarıkaya ise Yaz'ı öğrencilik yıllarından tanıdığını söyledi. Ankara'ya döndüğünde sanık Yaz tarafından karşılandığını belirten Sarıkaya, "Beni Burhan Bey karşıladı. FETÖ ile irtibatını daha önceden biliyordum. Yaşanan süreçte sıkıntı yaşayınca yurt dışına gitmem konusunda Burhan Yaz 'Hemşehrim gidersen iyi olur. Hem çocukların İngilizce öğrenir, eğitimi artar hem de rahat edersiniz' dedi" ifadelerini kullandı. Sarıkaya, ABD'ye gidebilmesi için sanık Yaz'ın kendisine 15-20 bin lira verdiğini ve bu parayı bankaya yatırdığını anlattı. Mahkeme, sanık Yaz'ın adli kontrolle serbest bırakılması talebinin reddine oy çokluğuyla karar vererek duruşmayı erteledi.