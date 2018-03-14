Mardin kırsalında her taşın altı didik didik ediliyor

Mardin İl Jandarma Komutanlığının Dargeçit, Artuklu ve Nusaybin ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik son bir hafta içerisinde gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda mühimmat ve kilolarca patlayıcı ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Titizlikle yürütülen arazi taramalarında her taşın altını didik didik eden jandarma, taşların altına gizlenmiş vaziyette çok sayıda mühimmat ve patlayıcıya rastladı. Son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda, Dargeçit, Artuklu ve Nusaybin kırsalında 220 kilogram plastik patlayıcı, 800 kilogram mazot ile güçlendirilmiş amonyum nitrat, 9 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet G19/GMOD marka tabanca, 2 adet bu tabancaya ait şarjör, 2 adet antitank roketatar mühimmatı, 4 adet antipersonel roketatar mühimmatı, 4 adet roketatar sevk fişeği, 21 adet el bombası, 6 adet el bombasına ait tapa ve fünye, 35 adet elektrikli fünye, 150 metre elektrik kablosu, 3 adet roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 25 adet pil, 1 adet roketatar mühimmatı taşıma heybesi, çok sayıda tıp ve yaşam malzemesi ele geçirildi.