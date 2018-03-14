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kırsalında her taşın altı didik didik ediliyor

kırsalında terör örgütü ’ya yönelik yürütülen operasyonda arazi taramalarında teröristlerin taş ve kaya parçalarının altına sakladığı çok sayıda mühimmat ve kilolarca patlayıcı jandarmanın titiz çalışması sonucu ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcılar imha edildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2018 12:53 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 12:53
Mardin kırsalında her taşın altı didik didik ediliyor

İl Jandarma Komutanlığının Dargeçit, Artuklu ve ilçeleri kırsalında terör örgütü 'ya yönelik son bir hafta içerisinde gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda mühimmat ve kilolarca patlayıcı ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Titizlikle yürütülen arazi taramalarında her taşın altını didik didik eden jandarma, taşların altına gizlenmiş vaziyette çok sayıda mühimmat ve patlayıcıya rastladı. Son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda, Dargeçit, Artuklu ve Nusaybin kırsalında 220 kilogram plastik patlayıcı, 800 kilogram mazot ile güçlendirilmiş amonyum nitrat, 9 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet G19/GMOD marka tabanca, 2 adet bu tabancaya ait şarjör, 2 adet antitank roketatar mühimmatı, 4 adet antipersonel roketatar mühimmatı, 4 adet roketatar sevk fişeği, 21 adet el bombası, 6 adet el bombasına ait tapa ve fünye, 35 adet elektrikli fünye, 150 metre elektrik kablosu, 3 adet roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 25 adet pil, 1 adet roketatar mühimmatı taşıma heybesi, çok sayıda tıp ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Siirt merkezli 4 ilde terör operasyonu

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Mardin kırsalında her taşın altı didik didik ediliyor
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